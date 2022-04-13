Bakan Karaismailoğlu Marport Çalışanlarıyla Sahurda Bir Araya Geldi

İhracatın Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, “Limanlarımız burada olmazsa olmazlarımızdır. İçinde bulunduğumuz Ambarlı Liman Kompleksi’nde, Türkiye’deki konteyner taşımacılığının yüzde 25’ini sizler yapıyorsunuz. O yüzden sizler çok kıymetlisiniz” dedi.

Türkiye’nin en büyük özel konteyner limanı Marport, geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ağırladı. Sahurda Marport işçileriyle bir araya gelen Karaismailoğlu, hem ulaştırma sektöründeki gelişmeleri hem de önümüzdeki dönem beklentilerini anlattı.

“Önümüzdeki Yıllarda Katkınız Daha Fazla Olacak”

Limanda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, “Lojistik sektöründe küresel güç olacak, küresel ve lojistik hareketlere yön verecek büyük Türkiye’nin alt yapısı için çalışıyorsunuz. Bunun için hepinize minnettarız" dedi. 12 milyar ton olan dünya ticaret hacminin yüzde 90’ına yakınının deniz yoluyla yapıldığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “Limanlarımız burada olmazsa olmazlarımızdır. İçinde bulunduğumuz Ambarlı Liman Kompleksi’nde, Türkiye’deki konteyner taşımacılığının yüzde 25’ini sizler yapıyorsunuz. O yüzden sizler çok kıymetlisiniz. İnşallah önümüzdeki yıllarda buranın kapasitesi artırılarak ihracata katısı daha fazla olacak” dedi.

İhracatta Hedef 250 Milyar Dolar

Karaismailoğlu, “Limanlarımızda sizlerin sayesinde geçen yıl rekorlar kırılarak ihracatımızı 225 milyar dolara çıkardık. Bu yılki hedefimiz de 250 milyar dolar. Önümüzdeki yıllarda ise bu rakam 500 milyar dolara çıkacak. Bu yaptığımız, büyük ulaştırma alt yapı hamleleridir. Artık önümüzde hiçbir engel yok. Önümüzdeki yıllarda dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz ve dünyada lojistik hareketlere yön veren küresel bir süper güç olacağız" ifadelerini kullandı.

Arkas ve dünya çapında konteyner liman işletmecisi Terminal Investment LTD. ortaklığıyla kurulan Marport, çağdaş liman yerleşim planı uygulamaları, en gelişmiş teknolojiye sahip ekipmanları, yeni nesil terminal işletim sistemi ve öncü yatırımları ile Türkiye’de birçok ilke imza atmaya devam ediyor.

Marport, Marmara Bölgesi’ndeki yük trafiğinin yüzde 20’sini Türkiye’nin ise yüzde 12’sini yöneterek Türk dış ticaretine çok önemli katkı sağlıyor. Marport’ta 2021 yılında 1.503.254 TEU elleçlendi. 2022 yılında ise yaklaşık yüzde 10 artış ile 1.644.000 TEU elleçlenmesi hedefleniyor.



