Ukrayna, 10 Adet Rus Gemisine El Koydu

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı savaş devam ederken Ukrayna tarafından flaş bir hamle geldi.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Teşkilatı (DPSU), yetkilileri, bugün yaptıkları açıklamada liman kenti Odessa’da 8’i kargo ve 2’si tanker olmak üzere toplamda 10 adet Rus bandıralı gemiye el koyduklarını duyurdu.

Yetkililer, gemilerin Ukrayna ekonomisine katkı sağlamak için çalıştırılacağını ifade ederek gemilerin mülkiyetinin tamir için Ukrayna Limanlar İdaresi’ne devredildiğini belirtti.



