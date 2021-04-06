Bakan Karaismailoğlu Yeni Platformu Duyurdu

Türkiye ve Katar arasındaki köklü dostluk, kardeşlik ve işbirliği bağlarının hem ülkeler açısından hem de bölgenin istikrarı açısından değerli ve önemli olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Gerek haberleşmenin gerekse ulaştırmanın, insanların hayati ihtiyaçlarını karşılamada ne derece önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyan salgın döneminde, Türkiye ve Katar'ın ilişkilerini daha da güçlendirerek sürdürmesi hepimizi mutlu etmektedir" diye konuştu.

PTT'nin, posta hizmetlerinden bankacılığa, lojistik hizmetlerden e-ticarete kadar hayatın her alanında hizmet veren 180 yıllık köklü bir geçmişiyle Türkiye'nin güzide kuruluşlarından olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Dünyada gerçekleşen dijital dönüşüme ayak uyduran PTT, bu kapsamda 2012 yılında 'PttAVM.com' markasıyla e-ticaret alanındaki ticari faaliyetlerine başlamıştır. PttAVM.com sektörün öncülerinden ve en güvenilir kuruluşlarından birisi olarak kurulduğu günden bugüne farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden milyonlarca ürünle ve uygun fiyatlarla, müşterilerine kaliteli bir alışveriş deneyimi sunmaktadır" dedi.

"47 FARKLI ÜLKEYE ÜRÜN İHRAÇ EDİLİR HALE GELİNMİŞTİR"

PTT'nin, 2017 yılında e-ticaret alanındaki faaliyetlerine küresel bir boyut kazandırma ve e-ihracata katkı sağlama amacıyla dost ve kardeş ülke Katar ile ortak çalışmalara başladığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, "Bu çalışmalar neticesinde kurulan 'turkishsouq' (Turkishsuk) platformuyla, binlerce Türk ürünü Katar halkının hizmetine sunulmuş olup, ülkelerimiz arasındaki somut iş birliği alanlarına bir yenisi daha eklemiştir. Diğer alanlarda olduğu gibi e-ticaret alanında da iş birliğimiz başarılı olmuş ve 2019 yılında söz konusu platformun 'turkishsouq.com' (turkishsuk.com) uzantısıyla Katar sınırlarını aşarak global ölçekte bir platform haline dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır. Bugün itibariyle 'turkishsouq.com' platformu üzerinden İngiltere'den İtalya'ya, İsveç'ten Portekiz'e, Rusya'dan Avustralya'ya, Kanada'dan Brezilya'ya kadar 47 farklı ülkeye ürün ihraç edilir hale gelinmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, PTT'nin, bu iş birliği sayesinde Türkiye adına güçlü lojistik altyapısıyla da desteklediği e-ihracat alanında önemli bir girişime imza atarak yaklaşık 300 bine yakın ürününün dünya piyasasına arz edilmesini sağladığını kaydetti.

Öte yandan Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılı Ağustos ayında Fildişi Sahilinde düzenlenmesi planlanan 27. Dünya Posta Birliği Kongresi kapsamında gerçekleştirilecek olan Posta İşletme Konseyi ve İdari Konsey için aday olduklarını hatırlatarak, "Adaylıklarımıza verecekleri destek için Katarlı kardeşlerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Birlikte atacağımız her adımın hem ülkelerimiz hem de coğrafyamız için faydalı olacağına inancım tamdır" şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve haberleşme alanında Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan köklü tarihi, hizmet tecrübesi ve toplumsal güveni ile Türkiye'nin gurur duyduğu kurumlardan biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatı ile Katar'ın ulusal posta teşkilatı QATAR POST arasında gerçekleşen iş birliğini de bu anlayışla ele aldıklarını ve oldukça önemsediklerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Pek çok alanda fayda sağlayan bu örnek projenin üreticimize, iş dünyamıza ve halklarımıza hayırlı olmasını diliyor; projenin hayata geçmesine emek veren bütün arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Katar Postası CEO'su Faleh Al Naemi de uluslararası düzeyde pazarlamaya başlandığı zaman yeryüzündeki tüm insanların Türk ürünlerinden faydalanacağını belirtti. Katar Postası ve Türk Postası'nın çok başarılı bir adım attığını aktaran Naemi, dileklerinin Türk pazarını dünya ölçeğinde erişilebilir bir platform haline çevirmek olduğunu bildirdi. Naemi, "turkishsouq" ürünlerini talep eden 50 ülke olduğunu vurguladı.

Vira Haber