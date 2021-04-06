Piri Reis Denizcilik Vakfı tarafından yapılan açıklama şöyle:

KAMUOYUNA DUYURU:

Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yurt içinde ve dışında, hak, ve menfaatleri korumak, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak, dost ve kardeş ülkelerin de hakkını, hukukunu korumak için büyük bir fedakârlık ve kahramanlıkla hiç olmadığı kadar yoğun ve etkin bir şekilde TürK Milleti olarak mücadele ettiğimiz aşikardır.

Sultan Alparslan'dan Bugüne kadar binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerler ile asil milletimizin bağrından çıkan ve Peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri; Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, milletinin emrinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde, daima görevinin başında olduğuna inancımız tamdır.

Yıllardır, içerde dışarda vatan ve millet düşmanlarıyla cepheden cepheye amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen ; kendileri emekli olmuş ancak kafalarındaki vesayetçi ve darbeci zihniyeti emekli olmamış bir grup müteakit asker; Montrö Boğazlar Antlaşmasını hiçbir şekilde etkilemeyen Kanal İstanbul ile görevdeki bir amiralin fotoğrafını konu edinerek milli iradeyi tehdit eden ve darbe imaları bildiren bir bildiri yayınlayarak hala bu millete ve onun seçtiği lidere ayar vermeye çalışıyorlar.

Milletimiz, lideriyle 19 yıldır bu zihniyete hiç geçit vermedi, hiçbir zaman da geçit vermeyecek. Kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler. Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anarak, cumhuriyete, demokrasiye, vatana ve mavi vatana sonuna kadar sahip çıkacağımıza söz veriyoruz Egemenlik kayıtsız Şartsız Milletindir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PİRİ REİS DENİZCİLİK VAKFI YÖNETİM KURULU



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