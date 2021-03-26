Bakan Karaismailoğlu'ndan Süveyş Kanalı Açıklaması: Nene Hatun ile Yardıma Hazırız!

NTV'de katıldığı programda konuşan Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik çalışmalar konusunda Süveyş Kanalı'nın önemli lojistik koridorlarından birisi olduğunu söyleyerek Süveyş Kanal'ı yetkililerine yardım önerisi sunulduğunu açıkladı.

''NENE HATUN GEMİSİ BÖYLE BÜYÜK OPERASYONLARI YAPACAK DÜNYADAKİ SAYILI GEMİLERDEN BİR TANESİ!''

Süveyş Kanalı'nda 2 gündür trafik sağlanamadığını belirten Karaismailoğlu; ''Hatta şu anda Ümit Burnu'ndan rotalarını değiştiren gemiler var. Bu tabii ki dünya ticaret hacmini etkileyen bir konu. Bizim de çok güçlü ve mahir bir filomuz var. Bu nedenle biz de yardım önerimizi yaptık ve onlardan olumlu bir yanıt gelirse yardım götürürüz. Bizim Nene Hatun gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi. Burada zaten İstanbul Boğazı'nı yönetiyor arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız hazır bekliyor. Olumlu bir yardım çağrısı olursa gereğini yaparız" diye konuştu.

Nene Hatun Gemisi'nin çalışmalara verebileceği destek hakkında konuşan Bakan Karaismailoğlu; "Nene Hatun kurtarma gemisinin, karaya oturan geminin kurtarılması ve Süveyş Kanalı trafiğinin açılması için önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Onlar ihtiyaç duyuyorlarsa elimizden geleni yaparız. Şu an bir yanıt gelmedi" ifadelerini kullandı.

Vira Haber