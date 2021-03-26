Evergreen’i Kurtarma Çalışmalarında Yarın Kritik Gün!

Karaya oturarak Süveyş Kanalı’nı kapatan Evergreen isimli gemiyi kurtarma çalışmaları sürerken, konuyla ilgili görüşlerini Vira Haber’le paylaşan Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Semih Dinçel, yarın akşam gerçekleşecek gelgitin geminin kurtarılması için kritik bir önem taşıdığını belirtti.

Gelgit ile birlikte gerçekleştirilecek kurtarma denemesinin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda, geminin hafifletilmesi seçeneğinin önem kazanacağını vurgulayan Dinçel şunları söyledi:

“Süveyş Kanalı’nda karaya oturan Ever Given’e ait Evergreen adlı gemiyi kurtarma çalışmaları için gözler yarın akşam yüksek gelgit zamanında yapılacak denemeye çevrildi. Saatte 2000 metre küp kapasiteli suction dredgerlar yarın akşam gelgite kadar 20 bin metreküpe ulaşacaklardır.

Benim öngörüm, yapılan taramanın çamurun emme kuvvetini azaltacağı, yüksek gelgitle beraber geminin baş tarafından saplandığı yerden çekilerek yüzdürüleceği yönünde. Bu deneme başarısızlıkla sonuçlanırsa, baş taraftan konteynerlerin alınması ve kıç tarafından da yakıtın bargelara transferi sağlanarak hafifletme gündeme gelecektir.”

Vira Haber