Türkiye'nin Dev Tersanelerinin Tercihi GBC Ürünleri Oldu

Sektöründeki 41 yıllık deneyimi ile Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu'nun lider markalarını Türkiye endüstrisi ile buluşturan Habib Makina, İtalyan makine üreticisi GBC’nin Türkiye distribütörlüğünü gerçekleştiriyor. Kaynak ağzı açma, boru kesme, flanş alın düzeltme, zımpara ve taşmala gibi teknik uygulamalara profesyonel çözüm sunan İtalyan GBC markalı ürünler, Türkiye’de gemi inşa firmaları tarafından tercih ediliyor. Gemi bakım-onarım ve tadilat projelerinde Türkiye lideri olan Gemak Tuzla Tersanesi, Türk gemi inşa sektörünün öncülerinden İstanbul Tersanesi, dev projelerle adından söz ettiren Kuzey Star Tersanesi ve en büyük alana sahip özel sektör tersanelerinden biri olan RMK Marine, son dönemde Habib Makina aracılığıyla GBC markalı ürün temin eden tersaneler arasında yer alıyor. Gemi inşa sektörüne ağırlıklı olarak GBC COMPACT EDGE 80 ürününü sunduklarını açıklayan Habib Makina Başkan Vekili Yusuf Habib, “Piyasaya kaliteli ürünleri tanıttığımız ve Türkiye için büyük önem taşıyan çok büyük projelere ürünlerimizle katkı sağladığımız için gurur duyuyoruz” diye konuşuyor.

Gemi İnşasında Zor İşlerin En Kolay Çözümü İçin GBC

Sac plakalara ve borulara kaynak ağzı açma ve boru kesme uygulamalarında endüstriyel dünyanın profesyonel çözümü ortağı olan GBC, İtalya’da üretiliyor ve tüm dünyada zor işlerin kolay çözümü olarak tanınıyor. GBC teknolojisi, saç plakaları ve boruları birbirine kaynak yapmadan, soğuk haliyle belirli bir açıda kaynak ağzı açmayı kolay hale getirdiği için bu sıfatı sonuna kadar hak ediyor.

GBC tarafından geliştirilen bu yöntemden önce kaynak ağzı açma işlemi taşlama yöntemi ile yapılıyordu. Ancak taşlama, metali ısıtarak alaşımını bozduğundan sağlıklı bir kaynak yapmaya olanak tanımıyordu. GBC’nin yeni nesil COMPACT EDGE ve MULTIEDGE serisi, estetik ve incelik isteyen kaynak ağzı açma işleminin soğuk olarak uygulanmasına olanak sağlıyor.

COMPACT EDGE makine, bir freze kafasına bağlı 9 adet sert metal uç ile hızlı devir sayesinde ayna kalitesinde kaynak ağzı açabiliyor. Makine, 15-60 derece arasında hassas olarak ayarlanabildiği gibi hiçbir elemana gerek duymadan otomatik olarak kendi kendine dakikada 1,5 metre ilerleyebiliyor. COMPACT EDGE makinenin en önemli özelliklerinden biri de 6 mm – 60 mm kalınlıkta saçlara maksimum 50 mm kaynak ağzı açabiliyor olması.

GBC’nin en yeni makinesi olan MULTIEDGE serisi ise 6 mm - 120 mm kalınlıkta saçlarda kullanılabiliyor ve 80 mm’ye kadar kaynak ağzı açabiliyor. MULTIEDGE makine, alın düzeltme, kaplama kaldırma ve tercihe göre J Bevel yapabilme özellikleriyle de ön plana çıkıyor.

Vira Haber