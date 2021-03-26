Total, MSC Cruises’ın LNG Destekli Yolcu Gemilerine Tedarik Sağlayacak

MSC Cruises ve Total, MSC Cruises'ın hizmete girmesini planladığı LNG ile çalışacak olan yolcu gemilerine, yılda yaklaşık 45.000 ton Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) tedarik anlaşması yaptığını duyurdu.

MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago şunları söyledi: “Bu anlaşma, LNG'nin çok önemli bir bileşeni olduğu çevresel ayak izimizi sürekli olarak azaltmaya yönelik devam eden yolculuğumuzda daha ileri bir adımı temsil etmektedir. 2022'de LNG ile çalışacak olan üç yolcu gemimizden ilkini hizmete hazırlanırken, bu önemli anlaşma sayesinde artık Akdeniz'deki en yeni nesil ve çevre açısından en gelişmiş gemilerimiz için yakıt ikmali desteğini sağladık.”

Deniz yakıtı olarak kullanılan LNG, gemilerden kaynaklanan emisyonları güçlü bir şekilde azaltarak, özellikle kıyı bölgeleri ve liman kentlerindeki topluluklar için hava kalitesinde önemli bir iyileşme sağlamaktadır. Dolayısıyla bu anlaşma sadece LNG yakıt ikmalinin yapılacağı yer olan Marsilya'yı değil, aynı zamanda kruvaziyer gemilerinin Akdeniz çevresinde uğrayacakları tüm limanları da olumlu yönde etkilemektedir.

Total, MSC Cruises’ın Akdeniz’de seyreden LNG destekli yolcu gemilerini, halihazırda yapım aşamasında olan ikinci LNG bunker gemisini kullanarak, gemiden gemiye transfer ile ikmal edecek. Bu gemi, LNG'yi tahrik yakıtı olarak kullanarak ve kaynama gazının yeniden sıvılaştırılmasını entegre ederek en yüksek teknik ve çevresel standartları karşılayacaktır.

DENİZ YAKITI OLARAK LNG

Deniz yakıtı olarak LNG, küresel denizcilik endüstrisinin daha katı emisyon standartlarına uyum süreçlerinde, olumlu yönde bir ivme kazanmıştır.

Deniz yakıtı olarak kullanılan LNG, şunların azaltımına yardımcı olur:

-Kükürt emisyonu %99 oranında,

-İnce partikül emisyonları %99 oranında,

-Nitrojen oksit emisyonları %85’e kadar,

-Sera gazı emisyonları, yaklaşık %20 oranında.

LNG, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik uzun vadeli stratejisine katkıda bulunan mevcut ve rekabetçi bir çözümü temsil eder. LNG yakıt ikmal altyapısının geliştirilmesi sonucunda birçok önde gelen liman ve benzer şekilde LNG bunker tedarikçisinin girişimler oluşturması ve bu gelişmeleri desteklemek için önemli ilerlemeler kaydedilmesi ile genişledi. Bir deniz yakıtı olarak LNG, gelecekte daha yeşil bioLNG kullanılmasının da temelini oluşturmaktadır.

Vira Haber