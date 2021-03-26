Türkiye İle Norveç Arasında Gemi Adamı Denklik Anlaşması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Türkiye ile Norveç arasında gemi adamı denklik anlaşması yapıldığı belirtildi.

Türkiye ile Norveç arasında yapılan anlaşma ile Türk ve Norveçli gemi adamlarına karşılıklı denklik verildi. Böylece Türk denizcilerinin Norveç bayraklı gemilerde istihdam yolunun açıldığı vurgulandı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı;

”Bayrağında 1000 GT üstü 1712 adet gemiye sahip olan ve 76 milyon DWT’lik filoyu kontrol eden Norveç ile imzaladığımız anlaşmayla; iki ülkenin gemi insanlarına karşılıklı denklik vererek, denizcilerimizin Norveç bayraklı gemilerde istihdamının önünü açtık.”

Vira Haber