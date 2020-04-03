Bakan Koca Kameralar Karşısına Geçecek

Dünyada koronavirüs salgını vakaları artmasıyla beraber kurulan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, son aylarda Türkiye'nin ne diyeceği merakla beklenen uzmanlarından oluşuyor.

İLK KEZ VİDEO KONFERANSLA TOPLANTI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün ilk defa video konferans uygulamasıyla toplantı gerçekleştirecek. Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde saat 16.00'daki toplantıya video konferans yöntemiyle katılım sağlayacak.

BASIN TOPLANTISI AKŞAM 19.00’DA

Toplantıda vaka artışı ve hastaların genel durumu konuşulacak, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, alınabilecek yeni tedbirler görüşülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

TÜRKİYE'DE SON DURUM NE?

Ülkemizdeki en son verilere göre 18 bin 135 koronavirüs vakası tespit edilirken, 356 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Düne kadar 125 bin 556 kişiye koronavirüs testi yapılırken 415 hasta ise iyileşip taburcu oldu.

Vira Haber