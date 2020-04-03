Türk İlaç Firmasından Son Dakika Açıklaması

Koronavirüse karşı olumlu netice alındığı gözlemlenen ilacının ilk partisini üretip Sağlık Bakanlığı’na teslim eden Abdi İbrahim, 2020 yılı sonuna kadar üreteceği tüm ilacı bağışlayacak.

İLAÇLARI BAKANLIĞA BAĞIŞLAYACAK

İlacın üretilen ilk partisini Sağlık Bakanlığı’na teslim eden Abdi İbrahim, İstanbul’daki tesislerinde Nisan ayı içinde üreteceği 1 milyon 600 bin tablet ve ilacın yıl sonuna kadar yapılacak tüm üretimini de Bakanlığa bağışlayacak.

TÜRKİYE'DEKİ TEK YERLİ ÜRETİCİSİ

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “COVID-19’un tedavi protokolünde yer alan ilacın halihazırda Türkiye’deki tek yerli üreticisi olarak, tüm dünyada çok yüksek talep artışı ile karşı karşıya olan ham maddeyi Dışişleri Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızın sahada bize verdiği destek ile derhal tedarik ederek ilk parti üretimini gerçekleştirdik ve Sağlık Bakanlığımıza teslim ettik. Bu ilacın yıl sonuna kadar yapacağımız tüm üretimini bağış yoluyla Türk tıbbının hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Vira Haber