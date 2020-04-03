Olympıc Prawn, Suya İndirildi

Tasarımı Kongsberg tarafından yapılan balıkçı gemisi Olympic Prawn’ın inşasında bilinen en en çevreci ve güvenli teknolojinin kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Norveçli Olympic Seafood tarafından kullanılacak olan balıkçı gemisinin 2020’nin ikinci yarısında teslim edilmesi planlanıyor.

Vira Haber