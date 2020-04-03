Olympıc Prawn, Suya İndirildi
Cemre Tersanesi'nin Norveçli Olympic Seafood için inşa ettiği balıkçı gemisi Olympic Prawn, denize indirildi.
A+A-
Tasarımı Kongsberg tarafından yapılan balıkçı gemisi Olympic Prawn’ın inşasında bilinen en en çevreci ve güvenli teknolojinin kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.
Norveçli Olympic Seafood tarafından kullanılacak olan balıkçı gemisinin 2020’nin ikinci yarısında teslim edilmesi planlanıyor.
Vira Haber
Bu haber toplam 95 defa okunmuştur
Etiketler : Koronavirüs, Coronavirüs, Norveç, Balıkçı Teknesi, Cemre Tersanesi
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.