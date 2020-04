Türk Armatörler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Çınar'dan Koronavirüs Açıklaması

#önce hayat #önce sağlık #önce siz

COVID-19 salgınında hastalığın yayılımının hızla devam ettiğini vurgulayan Hüseyin Çınar; “ABD Sağlık Kontrol Merkezi CDC tarafından 24 Mart 2020’de açıklanan bir veriye göre Diamond Princess adlı kruvaziyer gemisinde yapılan incelemede Korona virüs vakasından 17 gün sonra gemi kamaralarındaki yüzeylerde canlı virüse rastlandığı bildirilmiştir. Bu veri bize bu virüsün 14 günden daha fazla yaşayabileceğini göstermektedir. Bizim bu salgında önemsediğimiz iki konu var. Birincisi gemi adamlarımızın sağlığı, ikincisi deniz ticaretinin hem ülkemiz limanları arasında ve hem de uluslararası limanlar arasında serbestçe yürütülmesidir” şeklinde konuştu.

Konunun daha akılda kalıcı olması için #önce hayat #önce sağlık #önce siz dediklerini ifade eden Hüseyin Çınar, “Bu çerçevede şirketlerimiz gemilerindeki gemi adamlarının sağlık ve sıhhatini koruyabilmek için ellerinden gelen çabayı göstermekte, bu konuda ilave tedbirler uygulamaktadır” dedi. Genel Sekreter Hüseyin Çınar şöyle devam etti: “Bu tedbirler aslında bugün de başlamış tedbirler değil. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü’nün 2005 yılında yayımlamış olduğu “Hand book for management of public health events on board ships” başlıklı bir doküman var. Bu doküman böyle bir salgının vuku bulması halinde bütüncül bir yaklaşımla gemi ekosistemi içerisinde salgınla nasıl mücadele edileceğini çok güzel bir şekilde açıklıyor. Bu süreçte kullanılabilecek diğer doküman da Uluslararası Deniz Ticaret Odası ICS tarafından 3 Mart 2020 tarihinde yayınlanmış olan “Coronavirus (COVID-19) Guidance for Ship Operators for the Protection of the Health of Seafarers” başlıklı dokümandır. Bu iki dokümanın gemilerimizde bulundurulması bu virüsle mücadelede oldukça önem arz etmektedir. Bizler de bu dokümanlarda belirtilmemiş olan detayları çalışarak şirketlerimize tavsiye olarak yayınlamaktayız”.

Bu süreçte iki tedbir mekanizması geliştirdiklerine vurgu yapan Çınar bunlardan birincisinin Mükemmeliyet Merkezimizin sektörümüzün Korona virüs bilim kurulu gibi çalışıyor olması olduğunu belirtti. Çınar; “Bu merkez salgına yönelik sektörde alınabilecek tedbirleri, gemi adamlarımızın sağlığının korunması ve salgının gemilerimize sıçramasını önlemek için alınması gereken tedbirleri görüşüp sektörümüze yayınlanmasını sağlıyor. Gerektiğinde Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile istişarede bulunmayı da bu merkezin faaliyeti içinde görüyoruz” dedi.

GEMİ ADAMLARININ DEĞİŞİMİ

Diğer konunun Korona virüs tedbirleri kapsamında sektörümüzün karşılaştığı sorunlara çözüm üreterek, deniz ticaretinin devamlılığını sağlamamız konusu olduğunu vurgulayan Hüseyin Çınar şunları söyledi: “Gerçekten uygulanan tedbirler ile deniz ticaretinin akışı konusunda orantılı bir ilişki kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bunda da en önemli iki konu, gemiler ve limanlara yönelik uygulanan tedbirler olarak önümüze çıkmaktadır. Bu çerçevede sorun olarak en sık rastlamaya başladığımız konu gemi adamlarının değişimi konusu olmuştur. Neredeyse dünyadaki birçok ülke limanlarında gemi adamı değişimine müsaade etmiyor. Birçok şirketimiz gemideki gemi adamlarının çalışma süresini bir ay süresince uzattı, ancak bu salgının uzaması durumunda bir ay sonra uygulanacak şekilde gemi adamlarının değişimi için yeni bir tedbir geliştirmek ihtiyacı doğacaktır. Bazı gemilerimizde bu sebeple fazla gemi adamı dahi bulunmaktadır”.

“Sektörümüz salgın nedeniyle yeni uygulamalarla karşı karşıya kaldığından bu geçiş aşamasında yukarıda da belirttiğim gibi bazı sıkıntılarla karşılaşmaktayız. Biz de bu konuda sektörümüze yardımcı olabilmek için temas noktaları oluşturarak, o temas noktaları aracılığıyla sorunların çözümüne katkı sağlamak için çabalıyoruz” diyen Hüseyin Çınar; “Diğer bir konu da gemilerin sörvey sürelerine ilişkindir. Örneğin yıllık sörveyleri gelen gemilerimiz sörveyörlerinin tersanelerin tedbirleri kapsamında müsait olamamaları nedeniyle sörveylerini gerçekleştirilememektedir. Almanya, Singapur gibi birçok ülke tüm sörveyleri üç ay süreyle ertelemiştir. Bizde de bakanlığa yapmış olduğumuz müracaatlarla senelik sörveylerin 3 ay süreyle uzatılmasını talep etmiştik ve bu 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla gerçekleşmiştir. Ancak burada sörveyi gelen her geminin ayrı ayrı müracaatı istenmekte ve bu da doğal olarak zaman kaybına ve ilave emek harcanmasına neden olmaktadır. Bu sürenin her gemi için otomatik uzatılması bu sorunların önüne geçecektir” şeklinde konuştu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nünsalgının ilk ortaya çıkmasıyla birlikte çok hızlı bir şekilde ilgili genelgelerle uygulanması gereken tedbirleri yayınladığına değinen Çınar; “Bu kapsamda gemi adamlarının STCW sertifikalarının süreleri uzatılmış, aylık ve üç aylık periyotlarda uygulanan ön sörveylerin süresi uzatılmış, yabancı bayraklı gemilere yapılan liman devleti denetim oranı yazımız tarihinden itibaren üç ay süreyle %15 olarak uygulanmaya başlamıştır. Görüldüğü gibi sektördeki tüm kurumlar olağanüstü gayret ile salgının önlenmesine yönelik yoğun çaba sarf etmektedir ve edecektir. Temennimiz bu salgının kısa sürede yayılımının azalmasıdır” dedi.

TÜRK LİMANLARINDA YABANCI GEMİ ADAMI DEĞİŞİMİ YAPILAMIYOR

Alınan tedbirlerin doğal olarak yeni sıkıntıları da gündeme getirdiğini vurgulayan Hüsetin Çınar; tabii böyle sıkıntılı bir süreç içerisinde bunların oluşmasını çok doğal gördüklerini ve bunların çözümlerini de üretmeye devam edeceklerini söyledi. Çınar; “Örneğin gemi bir tersaneye girecekse, öncelikle 14 günlük karantina süresi boyunca geminin demirde bekletilmesine başlanmıştır. Yani gemi bakım için tersaneye girmek istediğinde önce 14 gün personeli ile birlikte tersane açıklarında demirde bekletiliyor, sonrasında bakıma gireceği tersanenin de onay vermesi ile gemi tersaneye girebiliyor. Bu tip tedbirler doğal olarak bakım süreçlerinin de ötelenmesi sonucunu doğurabiliyor” dedi.

Hüseyin Çınar; “Salgının geçmesinden sonra iki sıkıntının ortaya çıkabileceğini öngörüyoruz. Bunlar aynı anda gemilerin bakım talebinin ve personel talebinin oluşmasıdır. Yani gemiler bakımlarını öteledikçe, personel değişimlerini öteledikçe gelecek dönemde tersane ve personel bulunmasında sıkıntılarla da karşılaşabilecektir. Bizim tavsiyemiz azar azar da olsa personel sağlığına dikkat ederek personel değişimlerinin önümüzdeki aydan itibaren yapılabilmesidir. Bu tavsiyemiz Türk personel içindir. Şu anda gemilerimizde çalışan ve 70 yasaklı ülkeden olan gemi adamı varsa bunların Türk limanlarında değişimlerinin yapılması yasaklanmıştır. O nedenle şu anda Türk Limanlarında yabancı gemi adamı değişimi yapılamamaktadır. Bu konudaki tavsiyemiz de Türk Sahipli gemilerdeki yabancı gemi adamlarının da geminin talebi doğrultusunda indirilmesi ve Türk gemi adamları gibi belirlenecek karantina merkezlerinde 14 gün süreyle bekletilip sonrasında ülkelerine gönderilmesidir” şeklinde konuştu.

Türk Armatörler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Çınar sözlerini şöyle noktaladı: “Uygulamaların değişmesiyle çok farklı esaslar gelişmeye devam edebiliyor. Gelecek haftalarda da bu gelişmeleri sizlere duyurmaya devam edeceğiz. Bu yazımda son olarak şunu da ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki 2 hafta salgının yayılmasının dünya çapında üst düzeye çıkacağı 2 hafta olarak görülüyor. O nedenle hem sektör, hem ülkemiz ve hem de tüm insanlık olarak bu salgından uzak durmak için tüm tedbirleri sıkı şekilde uygulamamız gerekiyor. Bu minvalde Türk Armatörler Birliği olarak sağlık çalışanlarımıza da buradan şükranlarımızı sunmak istiyoruz”.

