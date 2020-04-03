Türk Vatandaşların Ailelerinden Açıklama Geldi

İzmir Çeşme Limanı’ndan Mart ayının başında çalışmak üzere İspanya’ya gitmek için ayrılan Yunan bayraklı ‘El Vezinos’ gemisinde bulunan ve koronavirüsü sebebiyle İspanya’nın kabul etmediği gemideki Türk vatandaşların aileleri yetkililerden yardım istedi.

Gemideki 160 Türk’ten 15’inin Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi’nden olduğu, yaşları 25 ile 38 arasında değişen grubun tamamının aşçı ve garson olduğu ifade edildi.

Yakınlarının bir an önce kurtarılarak ülkeye getirilmesini isteyen Aydınlı ailelerden Hediye Tunç, çok korktuklarını eskiden görüştüklerini ancak artık interneti de kestiklerini iddia etti.

Sinan Tunç, gazeteciler tarafından telefonla görüntülü olarak aranıp ailesi ile görüştürüldü.

“DOKTOR YA DA SAĞLIK EKİBİ YOK”

Telefonla kameralara konuşan gemideki 160 Türk’ten biri olan Sinan Tunç, zor şartlar altında olduklarını ve gemide bulunan 1 hemşire tarafından kendilerine sağlık hizmeti verilmeye çalışıldığını belirterek “Burada doktor ya da sağlık ekibi yok. Hemşire var bir tek ve başka kimse yok. Yemeklerimizi kim denk gelirse o yapıyor. Önce bir kişi hastalandı, daha sonra koronavirüs olduğu ortaya çıktı.

Biz kendi çapımızda önlemeye çalışıyoruz. Yunanistan’ın Pire Limanı yakınlarındayız. Şu anda karantinadayız. Önceden bir odada 3 kişi kalıyorduk. Odalarımız ayrıldı. Şimdi birer kişiye düşürdüler. 14 günlük karantinadan sonra salıverileceğimiz yolunda duyum alıyoruz” diye konuştu.

Vira Haber