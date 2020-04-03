Sıfır emisyon ile çalışan 32 ton çekme gücüne sahip, gürültü kirliliği yapmayan ve denizleri kirletmeyen römorkör Tuzla Aydınlı koyunda hizmet verecek.

Uzunluğu 18.7 metre genişliği ise 6.7 metre olan römorkör tamamen sessiz çalışıyor ve bu da liman ve tersanelerde gece operasyonlarının daha verimli yapılabilmesine imkan sağlıyor.

NAVTEK tamamen elektrikli olan römorkör için birde hızlı şarj istasyonu tasarladı. Sadece bir saat gibi kısa bir sürede römorkörün bataryaları tam kapasiteye ulaşabiliyor. Ayrıca şarj süresi liman işletmecisinin işletme profiline uygun olarak tasarlanıp şarj süresi yeniden dizayn edilebiliyor.

Dünya’da bir ilk olan römorkör dizel tahrikli benzerlerine göre yakıt, yağlama yağ gibi parçalara ve fazla mürettebata ihtiyaç duymadığından işletme maliyetini %85 düşürüyor.

Ayrıca şarj zamanları gece saatlerine getirildiğinde elektrik birim fiyatı düşeceğinden maliyeti daha da azalabiliyor.

Vira Haber