Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi! Büyükşehirler Kapatıldı! İşte Detaylar!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önemli açıklamalar yapan Erdoğan, "Türkiye en başından itibaren elindeki veriler çerçevesinde tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir. Özellikle milletimizden beklentimiz her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır." dedi.

30 BÜYÜKŞEHİR GİRİŞ - ÇIKIŞA KAPATILDI

Erdoğan, "Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz.

TOPLU ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU

Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak.

20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Vira Haber