Başkan Şimşek’ten “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Kampanyasına Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” milli dayanışma kampanyasına İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’ten destek açıklaması geldi.

1 MİLYON TL'LİK KATKI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyayı desteklediklerini belirten Başkan Adem Şimşek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ Milli Dayanışma Kampanyasına İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran öncülüğünde oda olarak sağlanan 1 milyon lira katkıyı, bizde İMEAK DTO Aliağa Şubesi olarak destek verdiğimizi belirtir, tüm odamız üyelerinin kampanyaya verecekleri katkılarla desteklerin çok daha yüksek seviyelere geleceğine inancımız sonsuzdur.

Ülkemizde ve tüm dünya ülkelerinde yaşanan bu kötü zamanları kenetlenerek, birlik olarak ve birbirimize yardımcı olarak atlatılacağımıza ve çok hızlı bir şekilde 2023 hedeflerine gideceğimize inanıyoruz” açıklamasında bulundu.