EPDK'dan Yeni Açıklama! Elektrik ve Doğal Gaz Faturaları Durduruldu mu?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) elektrik ve doğal gaz faturalarında sayaç okumalarının 3 aylık durdurulduğuna dair bir açıklama yapmıştı.

Sosyal medyada dönen bilgi çarpıklığının ardından EPDK ikinci bir açıklama yaptı. İkinci açıklamada sayaç durdurma işleminin sadece karantina altına alınan ve sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı yerlerde uygulanacağı açıklandı.

İşte o açıklama:

"Sayaçlarda yer alan değerlerin okunması esas olmakla birlikte okuma esnasında yaşanabilecek yakınlaşma ve sosyal mesafenin uygulanamayacağı durumları ortadan kaldırarak hem vatandaşların hem de çalışanların korunması sağlanacaktır.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında elektrik ve doğal gaz faturalarında kıyasen fatura düzenlemesi ülkemizin tamamında uygulanmayacaktır. Karantinaya alınan ve idari kararlar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu bölgeler ile sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı yerler dışında ülke genelinde rutin sayaç okuma işlemleri devam edecektir. İdari kararlar nedeniyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan iş yerlerinde kıyasen fatura düzenlenmeyecektir.

Hata ile fatura düzenlenmesi durumunda yapılacak olan başvurular neticesinde gerekli düzeltmeler ivedilikle yapılacaktır."

DÜZENLEMEDE MEVSİMSEL ÖLÇÜLER BAZ ALINACAK

Açıklamada, tüketimin olmadığı tespit edilen öğrenci evi, karantina veya sağlık sebepleriyle boşaltılan evlerde kıyasen fatura uygulamasının söz konusu olamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle doğal gaz tüketicilerimizin dönemsel değişen tüketimlerimiz nedeniyle geçmiş tüketimlerinin kış aylarında olanların dikkate alınmasının fatura tutarını artıracağı endişesi yersizdir. Kıyasen fatura düzenlemesi son 3 ayın değil, son 2 yılın aynı ay ortalamaları baz alınarak yapılacaktır. Geçmiş dönem tüketimlerinin olmaması halinde emsal tüketim veya tüketici beyanı ile kıyas yapılacaktır. Hiçbir vatandaşımıza ocak veya şubat tüketimleri baz alınarak haziran ayında doğal gaz faturası çıkartılamaz."