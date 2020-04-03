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Erzurum'da Taburcu Olan Hastalar Alkışlarla Uğurlandı

Erzurum'da Taburcu Olan Hastalar Alkışlarla Uğurlandı

Erzurum’da koronavirüs sebebiyle tedavisi devam eden 20 hasta, alkışlarla tedavi edildi.

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Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören 20 kişi iyileşti.

İyileşen hastalar sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.

İyileşen hastalara taburcu formu verildi ve taburcu formuna uymaları gerektiği söylendi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 415'İ GEÇTİ

Türkiye’de koronavirüse yakalandıktan sonra taburcu olan hasta sayısı 415’i geçti.

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Vira Haber

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