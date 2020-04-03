Yarı Dişi Yarı Erkek Arı Keşfedildi

Panama'da Barro Colorado Adası'nın ormanlık bölgesinde Cornell Üniversitesinde görevli böcek bilimci Erin Krichilsky ve ekibi tarafından yarı erkek yarı dişi arı, bulundu.

Böcek bilimcilerin arıya, Orta ve Güney Amerika'ya has, geceleri kendini gösteren "Megalopta amoenae" türünün sirkadiyen ritimlerini araştırdıkları sırada rastladığı açıklandı.

Keşifle ilgili ayrıntılar "Journal of Hymenoptera Research" dergisinde yayımlandı.

Uzmanlar, arının sol tarafının fizyolojik açıdan erkek olduğunu, bu tarafta küçük, narin bir çene kemiği, uzun anten, daha az tüylü, zayıf ve hassas arka bacak olduğu söylendi.

Arının fiziksel anlamda dişi olan sağ yanında ise daha kısa anten, belirgin bir çene kemiği, kalın ve tüylü arka bacağın dikkati çektiği söylendi.

Vira Haber