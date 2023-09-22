1. Uluslararası Denizcilik ve Lojistik Kongresi
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen "1. Uluslararası Denizcilik ve Lojistik Kongresi" başladı.
A+A-
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen "1. Uluslararası Denizcilik ve Lojistik Kongresi" başladı. Türkiye ve farklı ülkelerden akademisyenler ile alanında uzmanlar, 2 gün sürecek kongrede sektördeki gelişmeleri ele alacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Taşçı, kongrede konuşma yaptı.
Vira Haber
Bu haber toplam 232 defa okunmuştur
Etiketler : Zonguldak, Ereğli, Denizcilik ve Lojistik Kongresi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.