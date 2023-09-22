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1. Uluslararası Denizcilik ve Lojistik Kongresi

1. Uluslararası Denizcilik ve Lojistik Kongresi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen "1. Uluslararası Denizcilik ve Lojistik Kongresi" başladı.

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen "1. Uluslararası Denizcilik ve Lojistik Kongresi" başladı. Türkiye ve farklı ülkelerden akademisyenler ile alanında uzmanlar, 2 gün sürecek kongrede sektördeki gelişmeleri ele alacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Taşçı, kongrede konuşma yaptı.

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Vira Haber

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