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Şampiyonluk Bayrağı Boğazdaki Köprülere Asıldı

Şampiyonluk Bayrağı Boğazdaki Köprülere Asıldı

FIVB Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya sıralamasında 1 numaraya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluk fotoğrafının yer aldığı bayraklar, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya 1 numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın bayrağı İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı. Filenin Sultanları'nın '2 Kupa 1 Şampiyon' yazılı bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde dalgalanıyor." ifadeleri yer aldı.

Vira Haber

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