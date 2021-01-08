Bakan Kurum: İklim Değişikliği Etkileri Hissediliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu’da Valilikte düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, doğasıyla, deresiyle, yaylalarıyla, kültürel değerleriyle öne çıkmış Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan yolların güzergahı üzerindeki Ordu’ya bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanının liderliğinde 25 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi. Bakan Kurum, “Çok önemsediğimiz ve içinde de bulunduğumuz hem Valilik binamızı içine alan buradaki askerlik şubesini, yine buradaki tarihi tescilli binaları içine alan toplamda 83 bin metre karelik alanda Karadeniz’i şehir merkeziyle buluşturan çok önemli projeyi, tarihi kent meydanı projesini hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede 83 bin metrekarelik alan içerisinde eski stadımızın bulunduğu yine kaymakamlık askerlik şubemizin bulunduğu alanda tarihi ve tescilli binaları gün yüzüne çıkaracak ve bu alanın altında 750 araçlık kapalı otoparkıyla şehrin içindeki trafik problemini, otopark problemini tamamen çözecek bir projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

'DERE YATAKLARINDAKİ RİSKLİ YAPILAR KALDIRILIYOR'

Türkiye’nin her yerinde yaşanan felaketlerin iklim değişikliğinin etkilerini daha da fazla hissettirdiğini ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu:

“Şehirlerimize hem yağışların sayısı, miktarı, şiddeti giderek artmakta ve bilhassa dere güzergâhı üzerinde yaşayan vatandaşlarımızı bu anlamda risk teşkil etmektedir. Buna ilişkin Karadeniz Bölgesi’nden başlamak üzere İklim Değişikliği Eylem planlarımızı açıklamıştık. Bu çerçevede dere güzergâhı üzerinde bulunan yapıların kaldırılacağını, bunların tespitlerinin yapılacağını ve vatandaşlarımızı sağlıklı, güvenli ortamlara taşıyacağımıza ilişkin eylem planımızla birlikte çalışmalarımızı da başlatmıştık. Bu çerçevede 131 binanın, 400’e yakın bağımsız bölümün olduğu Ordu genelindeki dere güzergâhı üzerinde taşkın riski altında olan binaların yıkımını da 3 ay içerisinde tamamlıyoruz. Bu binaları kaldırarak vatandaşlarımıza da bu süreçte taşınma ve kira yardımı vermek suretiyle ve en yakın yerde yine Büyükşehir Belediyemizin, Valiliğimizin ortak yürüteceği çalışma çerçevesinde vatandaşlarımıza en yakın yerde TOKİ Başkanlığımızca da köylerimizde ahırlı konutlar, tarım köy uygulamaları, şehrimizde az katlı ama sağlam, güvenli alanlarda konutlarımızı inşa ediyor olacağız ve bu süre içerisinde de vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına da taşınma ve kira yardımlarını kendilerine veriyor olacağız”

Bakan Kurum ardından bakanlığınca yürütülen projeleri inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Vira Haber