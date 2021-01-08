Seltaş Tersanesi Yeni İnşa Havuzunu İşletmeye Açıyor

Yapımı 2 senede tamamlanan Türkiye’nin beton ve çelik olarak inşa edilen ilk kuru havuzu, 2021 yılının ilk haftası çalışmaya başlayacak. 260 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde yüzer havuzun kaldırma kapasitesi ise 20000 ton. Projenin çelik ve beton dahil olmak üzere bütün boya tedariği pazar lideri Jotun Boya tarafından sağlandı.

Seltaş Tersanesi yetkilisi Sebahattin Aslan “Tuzla’da bulunan kızak tersanemiz Astaş’ın yanı sıra Yalova’da bulunan tersanemizde de faaliyetlerimize başlıyoruz. Tersanemizde inşa ettiğimiz 260 metre uzunluğundaki havuzumuz ile Yalova Tersaneler bölgesine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’de inşası tamamlanan ilk beton-çelik yüzer havuz olma özelliğine sahip projemizde de, gemilerimizde olduğu gibi Jotun Boya’yı tercih ettik. Proje boyunca desteklerini esirgemeyen ve hem beton hem de çelik yapıların boyasında işbirliği içinde olduğumuz Jotun Boya’ya teşekkür ederiz” dedi.

Vira Haber