Bakan Kurum: 'Ülkemiz 2021 Yılında 519 Mavi Bayraklı Plajı İle Dünya Üçüncüsü Oldu'

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çevre yatırımlarına verilen önem neticesinde denizlerin su kalitesinin artırıldığının altını çizerek, "Temiz denizlerin göstergesi olan Mavi Bayraklı plajlarımızın sayısı hızla artıyor. Nasıl mı? Sıfır Atık Mavi ile 85 bin ton deniz çöpü topladık. 163 atık kabul tesisimiz ile atığı alınmamış tek bir gemi dahi bırakmıyoruz. Atık Takip sistemlerimizle gemileri 7/24 takip ediyoruz. Olası kirlilik ve kazalara 364 kıyı tesisinden anında müdahale ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın karşılığını bugün bir kez daha almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz 2021 yılında 519 Mavi Bayraklı plajı ile dünya üçüncüsü oldu. 2023 yılı hedefimiz ise dünya birinciliği" açıklamalarında bulundu.

Vira Haber