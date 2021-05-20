Denizcilik Sektöründe Şampiyonluk Coşkusu

Beşiktaş’ın Süper Lig’te şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından başlayan kutlamalar, pandemi koşullarına uygun olarak, tüm yurda yayıldı. Bu kutlamalara denizcilik sektörü içerisinde yer alan isimler de katıldı. Sektörün önemli isimleri, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarda sevinçlerini dile getirdi.

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Fevkalade bir başarı hikayesi... Can-ı gönülden tebrikler.”

Vira Haber’e konuşan Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Semih Dinçel, bu sezonun pandemi nedeniyle olağanüstü koşullarda gerçekleştirildiğini belirterek şunları söyledi: “Bu sezonu bir sezon olarak görmüyorum aslında, malum koronavirüs koşulları nedeniyle. Ancak, geçen yıl mart ayındaki kapanmadan bu yana Süper Lig’te mücadele eden bütün takımlara kendi adıma teşekkür ederim. Hafta içi ve hafta sonu müsabakalara çıktılar ve bizi evlere kapanmak zorunda kaldığımız böyle bir dönemde çok güzel bir şekilde meşgul ettiler.”

Sezon başında, özellikle ilk maçlarda, kendisinden böyle bir başarı beklenmeyen bir Beşiktaş vardı” diyen Dinçel, sözlerine şöyle devam etti: “Takımın oradan sıyrılıp, bu noktaya gelmesi hepimiz için çok sevindirici. Bu başarıda seyircisiz oynamanın Beşiktaş tarafından bir avantaj olarak kullanılması da etkili bence. Seyirci faktörü bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe için bir avantaj olabilirdi, Beşiktaş bunu iyi değerlendirdi diyebilirim. Şampiyonluk hepimiz için çok iyi oldu, çok sevinçliyiz. Şimdi Şampiyonlar Ligi’ne bakıyoruz. Ön elemelere kalmadan direkt lige çıkmamız lazım. Bu nedenle Avrupa’daki maçları yakından takip ediyoruz. Bu takımla, dengeli bir bütçeyle, iyi bir yönetimle önümüzdeki dönemde de başarılara imza atacağımızı düşünüyorum.”

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) Başkanı Feramuz Aşkın da bu şampiyonluğun son dönemlerde alınan en önemli başarı olduğunu söyleyerek, “Tüm Beşiktaşlıların şampiyonluğunu kutluyorum. Bu arada çok fazla para harcamadan, başarı ve şampiyonlukların disiplinle gelebileceğini, takımdaki birlik ve beraberlik havasıyla bunların başarılabileceğini kanıtladılar. Bunun yanı sıra takım ve yönetici uyumunun bu başarıyı getirdiğini de düşünüyorum. Bu başarı Türk futbolunun geleceği açısından da bir örnek olarak kabul edilebilir. Bu başarıların uluslararası alanda da ilerleyebilmesi için hem Beşiktaş’ta hem de diğer kulüplerde birtakım planların yapılması, projelerin geliştirilmesi gerekiyor. Türk futbolunda genel olarak bir başarısızlık var. Bunu aşmak için ciddi yatırımlar yapılması gerekiyor” dedi.

Statü Gemi Kiralama ve Ticaret Limited Şirketi Genel Müdürü Bülent Dandin şampiyonluğu “Çok mutlu oldum, bu bir yönetimsel başarıdır” sözleriyle değerlendirirken, Deniz Kartalları Kaptanı Tekin Can şampiyonluk hakkında şöyle konuştu: “Ben açıkçası ‘bu takım bu sene küme düşmesin yeter’ diye düşünüyordum. Şimdi bu şampiyonluk rüya gibi geliyor bana. 1955 yılından beri tribünlerdeyim, kulübün içindeyim. Beşiktaş’ın ilk Türkiye Ligi şampiyonluğu 59-60 sezonundaydı. Oradaki şampiyonluğun kesinleştiği maçı dün gibi hatırlıyorum, Gençlerbirliği’ni 2-1 yenmiştik. Biz çoluk çocuk Beyoğlu’na, sonrasında Tepebaşı’na yürüdük. Dediğim gibi rüya gibi bu seneki şampiyonluk. Takım ve kulüpteki birlik, beraberlik, kardeşlik bu başarıyı getirdi. Bize bir mucize yaşattılar, hepsi çok sağ olsun.”

Deniz Ticareti Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen, Beşiktaş’ın başarısını “iki kupa bir şampiyonluk” olarak tanımlayarak şunları söyledi: “Bu çok önemli bir başarı. Beşiktaş bu seneye damgasını vurmuştur diyebiliriz. İki kupayı birden kazanması, takımdaki birlik ruhunun bir göstergesi. Hepimiz çok mutlu olduk.”

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