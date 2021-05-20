DAKSADER, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı Desteğiyle Çevre Dostu Tekne ve Yat Kullanımını Anlatacak

Proje ile çevre dostu tekne ve yat kullanımını anlatan 20 adet video hazırlanacak. Bu videolarda insan hakkı olarak çevre hakkının anlamından doğa ve biyolojik çeşitlilik koruma kavramına, denizlerdeki biyolojik çeşitlilikten deniz ekosisteminin sağladığı faydalara, teknelerde atık tiplerinden bu atıkların kontrol altına alınması ve geri dönüşüm yöntemlerine, teknelerde zımparalama, tekne boyama, zehirli boyalar ve yağ sızıntılarından doğa dostu yöntemlere, kullanılan malzemelerin zararları ile doğaya uyumlu temizlik malzemelerinin nasıl seçileceğinden materyale göre doğaya uyumlu alternatif temizleyici hazırlanması yöntemlerine, doğru demirleme yöntemlerinden özel çevre koruma bölgelerinde şamandıraların bulunduğu bölge bilgilerine, kirletme yasağı, bertaraf etme yükümlülüğü ve cezalardan deniz kirliliği ile ilgili şikâyetlerin ihbarına, deniz canlılarına rahatsızlık verilmesi ve zararlarından mesafe koruma vb. dikkat edilecek hususlardan teknelerde hızın ekosisteme zararı ve uygun hız limitinden gürültü kirliliğinin zararlarına ve yakıt çeşitlerinden teknelerde yenilenebilir enerjiye kadar birçok konuda bilgilendirme yapılacak.

Videolar, sosyal medya hesaplarının yanı sıra yat kiralama acentelerine ulaştırılmak üzere TÜRSAB Muğla Temsilciliği’ne, marinalarla paylaşım yapılması adına Deniz Turizmi Birliği Derneği’ne, bunların yanı sıra TURMEPA, Türkiye Yat Kaptanları Derneği, Mavi Bayrak Türkiye-Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ve konsolosluklarla paylaşılacak.

Vira Haber