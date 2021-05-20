İzmir Marina Açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Üçkuyular’da bulunan ve Haziran 2020’de Büyükşehir’in devralıp baştan sona yenilediği İzmir Marina’nın açılışını yaptı. “İzmir’in Denizle Buluşma Noktası” sloganıyla yola çıktıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Uzun süredir kullanılmayan Marina’yı geçtiğimiz yıl Haziran ayında 5 yıllığına kiralamış ve Belediye şirketimiz İZDENİZ’in işletmesi yönünde bir karar almıştık. Marinamızı bugün yeniden İzmir halkının hizmetine açıyoruz” dedi.

Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Bedri Serter ve Özcan Purçu, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Büyükşehir bürokratları, Büyükşehir’e bağlı şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürleri ile meclis üyeleri katıldı.

DÖRT FARKLI KONSEPTTE “NEFES”

İzmir Marina’nın ilk etapta bağlama ve bakım-onarım yapılan çekek yerlerinin elden geçirilmesi ile Ocak ayından itibaren teknelere ev sahipliği yapmaya başladığını söyleyen Soyer, “Marinamız metro, tramvay, sahil yolu, otoyol, iskele, aktarma merkezi ve ilçe terminali ile aynı eksende ve ulaşım açısından önemli bir düğüm noktası üzerinde yer alıyor. Güçlü ve ulaşılabilir konumu, 60 tekne kapasiteli bağlama yeri, kara sahası, bakım onarım imkânları, teknik ekibi ve yenilenen hizmet altyapısı ile İzmir Marina hizmet verdiği günden bu yana, muhtelif tipte yelkenli tekne ve motor yat, yelken ve yarış eğitim tekneleri tarafından yoğun ilgi ve talep görmeye başladı. Öyle ki Marinamızın, kadınları denizciliğe teşvik etmek adına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın tekne sahiplerine yönelik indirim kampanyasının çok yoğun ilgi gördüğünü duymaktan kıvanç duydum” dedi.

İzmir Marina’da Büyükşehir şirketi Grand Plaza’nın işleteceği dört farklı konseptte “Nefes” adlı sosyal ünitelerin de yer aldığını vurgulayan Soyer, “Üçkuyular’ın İnciraltı ile buluştuğu noktada yer alan İzmir Marina martı, karabatak ve pelikanlar eşliğinde, Körfez’de gün batımının tadını çıkarmak isteyen tüm İzmirlileri ağırlamaya başlıyor” şeklinde konuştu.

“İZMİR’İN DENİZLE İLİŞKİSİNİ GÜÇLENDİRECEK”

Göreve gelirken refahı artırmayı ve İzmir’in tamamında adil şekilde paylaştırmayı temel çıkış noktası olarak belirlediklerini söyleyen Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yürüttüğümüz tüm çalışmaların merkezine, bu üst hedefimizi koyduk. İzmir’in kent merkezinde yer alan İzmir Marina’yı şehrimize kazandırmamız da bu hedefimizin önemli bir parçası ve iki temel dinamiğe yaslanıyor. İlki; İzmir’e büyük hareket getirecek bu bölgede yeni bir cazibe alanı oluşturarak İzmir’in deniz ile ilişkisini güçlendirmek ve refahı artırmak. İkincisi; denize ulaşamayan yaşayan çocukların hizmetlerimize erişimini mümkün kılmak. Denizle bağını kurmak ve şehrimizin zenginliği ile refahından adil şekilde pay almasını sağlamak. İlk hedefimiz kapsamında Körfez’deki tek marina olması ve kent içinde yer alması nedeniyle İzmir Marina’nın, yat turizmi alanında, İzmir’e önemli bir ivme kazandıracağını ve diğer yat limanları için önemli bir rol model olacağını düşünüyorum. Marinamız aynı zamanda bir kıyı tesisi olarak bulunduğu konumda, sunduğu imkânlar sayesinde, Körfez’deki rüzgârlardan istifade etmek isteyen yelkencilerin ve yelken sporunun yıl boyunca uğrak yeri olmaya başlayacak. Urla, Uzunada, Mordoğan ve Foça hattında, gezinti tekneciliğinin de önemli bir merkezi haline dönüşecek.”

“ÇOCUKLARA DENİZ SPORLARINI ÖĞRENME FIRSATI SUNACAĞIZ”

İzmir Marina’nın pandemi sonrası uluslararası hale getirilmesi hedeflenen Körfez Festivali’nde de önemli bir rol üstleneceğini ve İzmir’in dünyaya tanıtımına destek olacağını söyleyen Soyer, “Marinamız, İzmir’de refahı büyütmemize çok önemli katkılar sağlayacak. İzmir Marina’da kurduğumuz Denizcilik Eğitim Merkezi’miz ise refahın adil bölüşümü hedefimize kıymetli katkılar sağlayacak. Çünkü bu merkezde Gençlik ve Spor Dairemiz tarafından yapılacak eğitim programlarıyla öncelikli olarak dezavantajlı mahallelerimizdeki çocukların denizle buluşmasını sağlayacağız. ‘Sürdürülebilir çevre bilinci’ ve ‘yüzülebilir Körfez’ temasının gözetileceği merkezimizdeki tüm eğitimlerde, İzmirli çocuklara deniz sporlarını öğrenme fırsatı sunacağız” şeklinde konuştu.

İZMİR’İN AKDENİZLİ KİMLİĞİNİ PEKİŞTİRECEK

Gelişmiş bir liman şehri olması nedeniyle İzmir’in farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını belirten Soyer, “Bu, çok sesliliğin, çok renkliliğin temelini oluşturdu ve böylece insanlığın en önemli inovasyonlarından biri olan demokrasinin bu topraklarda doğup dünyaya yayılmasını sağladı. Dolayısıyla İzmir’de gözün görebileceği, kulağın işitebileceğinden fazlasında; yani İzmir’in kimliği ve eşsiz güzelliklere sahip olmasının temelinde, hep deniz yer almış. Biz, Körfez’i İzmir’i İzmir yapan en önemli kent imgesi olarak tanımlıyoruz. Tüm bu yönleriyle İzmir’in tek marinası, İzmir Marina muazzam konumu ve ulaşım alternatifleri, denize açılan kesintisiz yaya alanları ve seyir noktaları, marinanın yanı başındaki kuşların uğrak yeri Çakalburnu Dalyanı, sosyal tesisleri ve Denizcilik Eğitim Merkezi ile İzmirlilerin denizle ilişkisini daha da güçlendirecek. Denizciliğin gelişimine çok büyük katkı sağlayacak Marinamız Akdeniz’de seyreden tekneler için konforlu, doğa, tarih ve kültür odaklı, cazip ve huzurlu bir konaklama yeri sunacak ve İzmir’in Akdenizli kimliğini daha da pekiştirecek” dedi.

Soyer, konuşmasını 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili sözleriyle tamamladı: “Mustafa Kemal Atatürk’ü anarken onun ve silah arkadaşlarının bu güzelim topraklarda bizim özgür ve mutlu yaşamamız için döktükleri canların, kanların, bize bıraktıkları bu mirasın sonuna kadar savunucusu olacağımıza, kuruluşun ve kurtuluşun şehri olarak bunu çocuklarımıza ve torunlarımıza miras bırakacağımıza söz veriyoruz. İzmir’de hiçbir gencimiz işsizlik acısı çekmeden, yoksulluk daha fazla derinleşmeden refahı büyütmeye devam edeceğiz. Bu büyüttüğümüz refahın adil paylaşılması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.”

SOYER, BÜYÜKŞEHİR SPORCULARINI İZLEDİ

Açılış konuşmasının ardından katılımcılar İzmir Marina’daki yenilenen havuzda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Azra Kayra Özmen’in su balesi gösterisiyle, Büyükşehir Belediyesi’nin sutopu takımının maçını izledi. Başkan Soyer, İzmirli sualtı fotoğraf sanatçısı Murat Kaptan'ın çektiği sualtı fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdikten sonra Büyükşehir Belediyesi’nin kano ve yelken sporcularını izledi. Soyer, 19 Mayıs için korna çalan Körfez vapurlarını da selamladı.

DENİZ EĞİTİM MERKEZİ

İzmir Marina’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek uygulamalı eğitim programlarıyla İzmirli çocuklar İzmir Marina’da deniz sporlarıyla buluşacaklar. Bu kapsamda tesis içerisinde yenilenen mevcut yüzme havuzu sayesinde İzmir’de yüzme bilmeyen tüm çocuklar profesyonel eğitimciler tarafından yüzme dersleri alma imkânı bulacak. Denizcilik Eğitimleri Merkezi’nde yüzme derslerinin yanı sıra, 7-15 yaş arası İzmirli çocuklar ve gençler yüzmeyi, kano ve yelken başta olmak üzere çeşitli deniz sporlarını öğrenme fırsatı bulacaklar.

Vira Haber