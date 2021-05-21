Med Marine, Super Ice Sınıfı Tier 3 Römorkörü Sulina 2’yi A.F.D.J.’ye Teslim Etti

Med Marine; 30m ve 55 TBP MED-A3055-ICE-SUPER sınıfı ASD römorkörü Sulina 2'yi AFDJ, Romanya'ya teslim etti. (Administratia Fluviala a Dunarii de Jos RA Galati, Romanya Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı bir kuruluştur.)

MED-A3055-ICE-SUPER sınıfı römorkör, Med Marine’nin Ereğli Tersanesi’ndeki mühendisleri tarafından, AFDJ'nin Tuna Nehri’ndeki operasyonel gereksinimleri için özel olarak inşa edilmiştir. Ek olarak; römorkör IMO Tier III düzenlemeleri ve BV Ice Class 1A Super notasyonuna haizdir.

Römorkör, Schottel SRP460FP sabit pervaneli ASD ünitelerine, THR Marine baş ve kıç vinçleri ile her biri 1.902 kW güç sağlayan iki adet Caterpillar 3512C dizel Tier III ana makina ile donatılmıştır.

Med Marine Türkiye tarafından inşa edilen Sulina 2, Tuna nehrinde Braila (km 175) ile Sulina Bar arasında devriye gezecek ve deniz yolu trafiğinin emniyet ve güvenliğinin artırılmasına katkıda bulunacaktır.

Med Marine İş Geliştirme Müdürü Muhammet Gökhan:

“Yüksek kaliteli römorkörümüz Sulina 2’yi tamamlayarak, AFDJ'ye başarıyla teslim etmiş olduğumuz için çok mutluyuz. Özellikle küresel ölçekte tüm sektörleri etkileyen bu zor zamanlarda, Med Marine'e duyulan güveni takdirle karşılıyoruz. Bu işbirliğinini AFDJ ve Med Marine arasında uzun vadeli bir ilişki oluşturacağına inanıyorum. " sözlerini söyledi.

LENGTH OVERALL: 30,00m

EXTREME BEAM (INCLUDING FENDERS): 10,50m

DEPTH MOULDED: 4,85m

GROSS TONNAGE: 375GT

Med Marine hakkında:

Med Marine Kılavuzluk ve Römorkör Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.; kılavuzluk, römorkaj ve yedekleme hizmetleri vermek üzere 1995 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

1996 yılında İzmit Körfezi’nde römorkaj hizmeti vermek üzere faaliyete geçmiş, müteakiben 1997 yılında, İskenderun Körfezi’ni de bünyesine katmıştır. Bu iki körfezde uzun yıllar hizmet vermiş olan Med Marine hali hazırda Karadeniz Ereğli, Mersin, Samsun ve İskenderun Bölgelerinde emniyetli ve tecrübeli deniz personeli ve uzman kadrosu ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Med Marine, Mersin ve Samsun bölgelerinde römorkör, palamar ve yedekleme hizmetlerini, Kdz. Ereğli ve İskenderun bölgelerinde ise kılavuzluk, römorkör, acil müdahale, yedekleme ve palamar hizmetlerini kendisine ait römorkörler, palamar botları ve pilot botları ile sürdürmekle beraber dünyanın dört bir tarafında yedekleme, eskort ve kurtarma hizmetleri vermeye devam etmektedir.

AFDJ hakkında:

Administratia Fluviala a Dunarii de Jos R.A. Galati, hükümet kararı ile özerk bir şirket olarak Tuna nehrinin Romanya kesiminde, ülkeye girişinden 1.075 km'de ve Karadeniz'e varana kadar Sulina Limanı'nda Sulina Kanalı'nın özerk otoritesidir. A.F.D.J.’nin görevleri Tuna Komisyonu tarafından önerilen asgari derinlikleri sağlamak ve sürdürmek, kıyıların korunması için hidroteknik yapıları inşa etmek ve sürdürmek, Tuna Nehri üzerinde Sulina'dan Braila'ya (175 km) denizde seyreden deniz gemilerinin kılavuzlukları ve 18.08.1948 tarihinde Belgrad'da imzalanan Tuna Nehri üzerinde seyir rejimine ilişkin Sözleşme uyarınca, Romanya Hükümeti tarafından üstlenilen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

Vira Haber