Vira Haber Artık Google Play, App Store ve Huawei AppGallery'de!
Vira Haber'e artık Android, IOS ya da Huaewi akıllı telefonlarınızdan erişebileceksiniz!
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Vira Haber uygulaması Google Play, App Store ve Huawei AppGallery'de.
Denizcilik sektöründeki önemli gelişmelere, son dakika haberlerine ve sektörün önemli isimleriyle yapılan söyleşilere akıllı telefonlarınızdan ulaşmanız artık çok daha kolay. Vira Haber uygulamasını telefonunuza indirerek, anlık bildirimlerle sektörün nabzını yakından tutabileceksiniz.
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Etiketler : vira haber, app store, google play, appgallery
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