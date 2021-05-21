Vira Haber Artık Google Play, App Store ve Huawei AppGallery'de!

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Denizcilik sektöründeki önemli gelişmelere, son dakika haberlerine ve sektörün önemli isimleriyle yapılan söyleşilere akıllı telefonlarınızdan ulaşmanız artık çok daha kolay. Vira Haber uygulamasını telefonunuza indirerek, anlık bildirimlerle sektörün nabzını yakından tutabileceksiniz.

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