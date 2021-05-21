BIMCO'nun yeni başkanı Sabrina Chao oldu.

Hong Kong'dan Wah Kwong Maritime Transport Holdings'den Sabrina Chao, dünyanın en büyük denizcilik derneği olan BIMCO'nun bir sonraki başkanı olarak görevi Şadan Kaptanoğlu'ndan devraldı.

Sabrina Chao yaptığı açıklamada: "Önümüzdeki iki yıl boyunca, temel önceliklerimden biri, endüstrimiz ve denizcilerimiz hakkında farkındalığın artmasına yardımcı olmak için kullanmaktır. Pandemi, politika yapıcıların toplumda oynadığımız önemli rol hakkındaki bilgi eksikliğini ortaya çıkardı ve mürettebat değişikliği krizi ve korsanlık gibi acil sorunları çözme konusunda eylemsizliğe neden oldu. Sektörümüzün dışında da sesimizi yükseltmeye devam etmeliyiz. “Hükümetlerden muazzam miktarda düzenleyici baskı ile karşı karşıya olduğumuz için, güçlü endüstri kuruluşlarına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Düzgün bir oyun alanı sağlarken karbondan arındırmak için çözümler bulmak için birlikte çalışmalıyız. BIMCO ile bu yolculuğa katılacağım için onur duyuyorum ” ifadelerini kullandı.

BIMCO'da iki yıl boyunca görev yapacak olan Sabrina Chao, 2023 yılında görevi Nikolaus Schües'e devredecek.

Vira Haber