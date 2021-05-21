Dünya Armatörlerine Yön Veren BIMCO’nun İlk Türk ve İlk Kadın Başkanı Şadan Kaptanoğlu: “Salgında Zoru Başardık”

Denizcilik sektörünün en büyük çatı kuruluşu olan BIMCO’nun (Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi) ilk Türk ve ilk kadın başkanı olarak görev yapan Şadan Kaptanoğlu, 20 Mayıs’ta çevrimiçi düzenlenen Genel Kurul’da başkanlık görevini Hong Konglu armatör Sabrina Chao’ya devretti. Ancak BIMCO’nun yenilikçi yaklaşımı Kaptanoğlu ile devam edecek. Kaptanoğlu, iki yıl boyunca BIMCO Geçmiş Dönem Başkanı olarak bilgi birikimi ve deneyimini aktarmayı sürdürecek. İki yıllık başkanlığı süresince BIMCO’da doğa dostu yakıtlardan gemi insanlarının çalışma koşullarına, denizcilikte kadın istihdamının artırılmasından uluslararası suların güvenliğine pek çok konuda önemli adımlar atan Şadan Kaptanoğlu, 120 ülkedeki meslektaşlarına seslenerek, “Birlikte zoru başardık. Uluslararası ticaretin yüzde 90’ını üstlenen deniz taşımacılığı, salgın döneminde durmaksızın hizmet verdi. Salgında tüm dünya sınırlarını dahi kapatmışken gıdadan ilaca, tekstilden diğer tüketim mallarına tüm dünyada erişimi sağladık. Her gün 61 binden fazla gemi ve 1,7 milyon denizci tüm hayati ihtiyaçlarımızı karşıladı” dedi.

BIMCO’nun Kaptanoğlu döneminde en önemli gündem maddelerinden biri olan korsanlıkla mücadelede önemli bir adım atılarak Gine Körfezi Korsanlığı Önleme Deklarasyonu yayınlandı. Tüm dünyaya çağrı niteliği taşıyan deklarasyona atılan imza sayısı şu ana kadar 158’e ulaştı.

BIMCO İLKLERİN ÖNCÜSÜ OLDU

Yunanistan’ın başkenti Atina’da 2019 yılında, 120 ülkeden dünya armatörlerinin katılımıyla gerçekleştirilen törenle BIMCO başkanlığını üstlenen Şadan Kaptanoğlu, iki yıllık başkanlık görevini Hong Konglu meslektaşı Sabrina Chao’ya devretti. Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen genel kurulda BIMCO üyelerine seslenen Kaptanoğlu, ilk Türk ve ilk kadın başkan olarak üstlendiği görevin dönüm noktalarını anlattı ve 2021 yılına kadar olan çalışmaları değerlendirdi.

Kaptanoğlu, denizcilerin salgın döneminde aylarca görev yerlerini terk etmeden kendilerini riske atarak çalışmayı sürdürdüklerini ve BIMCO’nun Mürettebat Değişikliği Maddesini yayınlayarak liderliği üstlendiğini anlattı. Sektörün önemini dünya kamuoyuna yansıtmak amacıyla farkındalık filmleri serisini başlattıklarını, bu yolla 1,7 milyon denizcinin sesi olmaya çalıştıklarını belirterek “Biz evlerimizde ihtiyaçlarımıza kolayca ulaşabiliyorsak bunlar gemiler sayesinde oluyor. Covid-19 salgını süresince bize bu hizmeti yine hiç aksatmadan gemiler sağladı. Bu nedenle de pandemi tüm dünyanın denize ve denizciliğe bakışını değiştirdi. Bizim için de bu dönem denizin, denizcinin önemini bu sektörün dışındaki insanlara da daha rahat ve güzel anlatabilmek açısından iyi bir fırsat yarattı.” diye konuştu. Kaptanoğlu’nun başkanlığı döneminde başlatılan farkındalık filmleri serisinin ikincisinin ön gösterimi genel kurulda gerçekleştirildi.

KAPTANOĞLU BIMCO’DA ÖNCE “ÇEVRE” DEDİ

Başkanlık görevini devraldığında odak noktasını çevre olarak belirleyen Kaptanoğlu, “Geçtiğimiz iki yıl çevrenin en büyük önceliğimiz olması gerektiğini gösterdi. Çevre ve iklim üzerindeki baskıyı kaldırmak için üzerimize düşeni yapmalıyız.” dedi. Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) karbon salımını sıfırlama hedefi doğrultusunda yoğun şekilde çalışan BIMCO’nun sektörde bu konuda somut adımlar atılmasının da öncüsü olduğunu ifade eden Kaptanoğlu, “Tüm endüstri olarak iklim ve çevre üzerine çözümler bulmak istiyoruz. Dünyamız ve sürdürülebilir bir iş için yeniliklerin öncüsü olmaya devam edeceğiz. Bu nedenle beş milyar dolarlık araştırma fonunu önerdik. Hep birlikte çözüm bulmamız şart.” diye konuştu.

KORSANLIĞA KARŞI DÜNYAYA ÇAĞRI

Görevi süresince çok sayıda kontrat ve şartnamenin hazırlanmasında büyük bir özveriyle çalıştıkları için BIMCO sekretaryasına teşekkür eden Kaptanoğlu, Gine Körfezi'nde artan korsan saldırılarının önlenmesi için harekete geçerek BIMCO olarak bir ilke imza attıklarını açıkladı. BIMCO, dünyanın önde gelen 99 armatör firma ve yetkililerinin ön imzasıyla "Gine Körfezi'nde Korsanlığı Önleme Deklarasyonu" yayınladı. Tüm dünyaya gemi insanlarına destek çağrısında bulunan Kaptanoğlu, “Dünyada ülkeler sınırlarını dahi kapatmışken tüm ihtiyaçlarımızı gemiler sağlamaya devam etti. Dünya ticaretinin yüzde 90’ını üstlenen gemi insanlarımızın herkes gibi güvenle işlerine gitmelerini sağlamak hepimizin elinde.” dedi.

DÜNYA DENİZCİLİĞİNE KATKI SUNMAYI SÜRDÜRECEK

Gelecek iki yıl boyunca Geçmiş Dönem Başkanı olarak dünya denizciliğine deneyimi ile katkı vermeyi sürdürecek olan Kaptanoğlu, başkanlık görevini devrettiği Hong Konglu armatör Sabrina Chao’ya tam destek sözü vererek; “Zorlu ama ödüllendirici iki yıl oldu ve başkanlığı, organizasyonu ileriye taşıyacak olan meslektaşım Sabrina Chao'ya devretmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Mükemmel bir Başkan olacak” dedi.

BIMCO BAŞKANLIĞINI 2019’DA DEVRALDI

Şadan Kaptanoğlu, 2011'de BIMCO'da Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği ile göreve başladı. 2013'te İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı’nı üstlenen Kaptanoğlu, 2017 yılında BIMCO Gelecek Dönem Başkanlığı’na ve 2019 yılında BIMCO Başkanlığı’na seçildi. Haziran 2021 tarihinden itibaren de iki yıl boyunca BIMCO Geçmiş Dönem Başkanlığı görevini sürdürecek.

Türkiye'de ise İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı’nın yanı sıra Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği’ni sürdürüyor. 2016 yılında DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Şadan Kaptanoğlu, aynı zamanda TURMEPA’nın da üyesi olduğu uluslararası deniz ve çevre koruma örgütü INTERMEPA’nın Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

BIMCO HAKKINDA:

BIMCO, 16 Şubat 1905’te Baltık ve Beyaz Deniz Konferansı adı altında Kopenhag’da kuruldu. Konseyin adı, ileriki yıllarda Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi olarak değiştirildi.

1920’de 12 ülkeden 500’ün altında üyesi varken, 1960’larda bu sayı 73 ülkeye çıktı. Bugün 123 ülkeden aralarında armatör, broker, acente, gemi işletenleri, koruma ve tazmin kulüpleri, klas kuruluşları, bankalar ve sigorta şirketlerinin bulunduğu 2100’ü aşkın üyesi bulunuyor. Ayrıca ulusal ve uluslararası 51 organizasyonla ilişkisi var.

1960’larda dünya genelindeki ticaret filosunun yüzde 32’sini ve 93 milyon DWT’yi temsil ederken, bugün dünya genelindeki ticaret filosunun yüzde 65’i ve 550 milyon DWT’yi temsil ediyor.

Türkiye BIMCO’ya 1962’de üye oldu ve bugün Türkiye’den üye olan kurum sayısı ise 84’e ulaştı.

Kuruluşun bugüne kadar 43 başkanı oldu.

DENİZCİLİĞİN KURALLARINI BIMCO YAZIYOR

Dünya denizciliğinin en üst düzey konseyi olan BIMCO 116 yıldır dünya armatörlerini çatısı altında toplayarak sektörün gelişimine yön veriyor. Denizcilik endüstrisini geleceğe hazırlayarak ülkeler arası ticari işleyişin sorunsuz olması için çalışmalar yapan BIMCO, sektördeki riskleri azaltacak ve önleyecek kuralları belirliyor. Dünya deniz ticaretinin anayasası sayılan 300’ün üzerinde sözleşmeyi yürürlüğe koyan BIMCO, bu sözleşmelerin güncellenerek sektörde standartların yükseltilmesini sağlıyor. Konsey ayrıca ticari tarafların yorum farkından kaynaklanan uyuşmazlıklarını da sözleşme ve hükümler üzerinden önleyerek dünya ticaretinin yüzde 90’ını kapsayan denizciliğin sorunsuz şekilde işlemesine yardımcı oluyor.

Tüm dünyada bilgi akışını sağlayan BIMCO, global ölçekte limanlar arası tüm gelişmeleri eş zamanlı olarak üyesi olan şirketlere iletebiliyor. Üyesi olan kuruluşlara ayrıcalık kazandırarak, daha verimli bir iş gücü sağlamak adına üyeler arasında diyaloga ve sektörün eğitimine de ağırlık veriyor. Balast suyu yönetimi ve deniz araçlarının yakıtlarında düşük sülfür kullanımı gibi çevresel konularda da çalışmalar yürüten BIMCO, ayrıca denizlerdeki terör, korsanlık, mülteci krizi, uyuşturucu kaçakçılığı gibi tehlikelerin azaltılmasında ve siber risklerle ilgili önlem alınmasını sağlayacak çalışmalarda aktif rol üstleniyor ve uluslararası arenada kurumlarla iş birliği yapıyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın da 1986 yılında üyesi olduğu kuruluş IMO, AB ve BM nezdinde mutlaka dikkate alınıyor. Ülkeler ve denizcilik sektörünün devleri kendi içinde BIMCO’nun aldığı kararlar doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. Uluslararası Ticaret Odası ICS, INTERTANKO, INTERCARGO’nun yuvarlak masa toplantıları BIMCO tarafından da destekleniyor.

Vira Haber