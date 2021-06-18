Bakan Kurum'dan Müsilaj Açıklaması: 3539,9 Metreküp Müsilaj Temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan temizlik çalışmasına ilişkin Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Kurum, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliğimizin 9'uncu gününde 251.7 metreküp ile toplamda 3539.9 metreküp müsilajın temizliğini tamamladık. 16 Haziran itibarıyla 208 bölgede gerçekleştirdiğimiz müsilaj temizliğimize ara vermeden devam ediyoruz.

İllerimizde 9 günün sonunda; İstanbul 927.2 metreküp, Kocaeli 235.2 metreküp, Bursa 131.5 metreküp, Tekirdağ 139 metreküp, Balıkesir 351 metreküp, Çanakkale 286 metreküp, Yalova 1470 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarında bertarafa gönderdik.

Müsilaj temizliğimizin 9. gününde 3 bin 710 denetim gerçekleştirerek, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 12 milyon 38 bin TL idari para cezası uyguladık. Denetimlerde 823 numuneyi inceledik."

Vira Haber