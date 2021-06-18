Ereğli’deki Tersaneler İncelenecek

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı, ilçedeki tersanelerin iş yoğunluğu ve istihdam açısından eski hareketli günlerine dönmesi için girişimlerini sürdürüyor. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkan Yardımcılarının, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin’i ziyaret ettikleri belirtilen açıklamada, Genel Müdür Bilgin’in ilçeye geleceği açıklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“16.06.2021 Çarşamba günü Milletvekillerimizin girişimleriyle, İlçe Başkan Yardımcılarımız Mustafa Kalkan ve Necati Akdeniz, Ustaoğlu Tersanesi sahibi Hamdi Ustaoğlu ve Koordinatör Avni Biçer ile birlikte; Filyos Limanı’ndaki TPAO tesislerinde Genel Müdür Melih Han Bilgin ziyaret edilmiştir. Ziyarette, TPAO’nun ihtiyacı olan ekipmanların ilçemizdeki tersanelerde yapılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ereğli’deki tersanelerin, TPAO’nun ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanıma sahip olduğu Bilgin ve ekibine aktarılmıştır. İlçemize davet edilen Genel Müdürümüz de önümüzdeki aylardan itibaren ihtiyaçlarının Ereğli’den karşılanabileceği, bu konuda gereken çalışmaların yapılacağı ve tersanecilerin buna hazırlıklı olmaları yönünde düşüncelerini beyan etmiştir. Bilgin, önümüzdeki günlerde ilçemize gelerek tersanelerimizi yerinde görüp, inceleyecektir. Bu gelişmenin başta tersanecilerimiz olmak üzere, ilçemiz açısından olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz.”

Vira Haber