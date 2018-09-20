Bakan Turhan, DTO Yönetim Kurulu toplantısında
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan bugün 16.00’da İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu toplantısına katılacak.
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Bugün saat 16.00’da yapılacak İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu toplantısına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan katılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan bugün 16.00’da İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu toplantısına katılım sağlayacak.
Vira Haber
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