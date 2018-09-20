ABP, Blockchain teknolojisini kullanacak

İngiltere’de gönderilen kargoların yüzde 25’i ABP aracılığıyla gönderiliyor ve ABP’nin kontrolü altında olan toplam 21 farklı liman bulunuyor. ABP ile Marine Transport International arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda Blockchain kullanılarak bazı denemeler yapılacak.

Dry Bulk’a göre ABP ile işbirliği yapan ve ABP’nin tedarik zincirinde yer alan organizasyonlar, birbirleriyle yeteri kadar iyi iletişim kuramıyorlar. Bunun başlıca sebebi de operatörlerin, taşımacıların vb. birbirlerinden farklı sistemler kullanıyor olmaları. Marine Transport International’ın CEO’su olan Jody Cleworth’e göre Blockchain teknolojisi, lojistik sektöründe büyük sorunlara yol açan veri yönetimini çok daha verimli bir hale getirebilir:

“Blockchain sayesinde tüm bu sistemleri birbirine bağlayabilir, verileri düzgün ve hızlı bir şekilde paylaşabilir, İngiltere’deki hem içeriye hem dışarıya dönük ticareti hızlandırabilir ve basitleştirebiliriz.”

Deniz taşımacılığında Blockchain teknolojisinin kullanıldığını daha önceden görmüştük. Danimarka bundan birkaç ay önce yerel gemi kayıtlarını kolaylaştırmak için Blockchain teknolojisinden faydalanmayı düşündüğünü açıklamıştı. Bunun haricinde Abu Dhabi Ports’a bağlı olan bir şirket de lojistik alanında kullanmak üzere yeni bir Blockchain projesi geliştirdi.

Küresel taşımacılık hizmeti sunan FedEx’in CEO’su Fred Smith de Mayıs ayında yaptığı açıklamalarla Blockchain teknolojisinin faydalarından bahsetmiş, bu teknolojinin lojistik sektörünü “tamamen değiştireceğini” söylemişti.

Vira Haber