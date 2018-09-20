Bakan Turhan, DTO'da sektörün sıkıntılarını dinledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Acil Müdahale Botu ile İMEAK DTO Merkez Binasına denizden gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a, Ali Kurmahmut ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz eşlik ederken, karşılamada İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve yönetim kurulu hazır bulundu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a denizcilik sektörünün gelişimi ve sektörde yaşanan sorunlar hakkında bilgi verdi. Bakan Turhan ise, denizcilik sektörünün sıkıntılarını dinleyip çözüm önerilerinde bulundu.

Sektördeki genel durumun masaya yatırıldığı toplantıda, Bakan Turhan ve Yönetim Kurulu üyeleri, denizcilik sektörüne yapılan yatırımlar ve devam eden projeler hakkında fikirlerini paylaştı.

Vira Haber