Bununla birlikte çamaşır makinelerinin dış yüzeyine ilişkin arızaların gündeme gelmesi de ne kadar kaliteli malzeme olursa olsun illa ki söz konusu olabiliyor. Arçelik Servisi merkezine sürekli olarak çamaşır makinesi paslanması ile ilgili arıza bildirimleri geliyor. Çamaşır makineleri genel olarak banyolarda tutulan ve kullanılan cihazlardır. Bu durumda sürekli olarak olağan iç aksamı dışında dış aksamında da su ile temasın söz konusu olmasına neden oluyor. Bu durumda çamaşır makinesinin dış yüzeyinde paslanmaların görülmesine yol açabiliyor. Kaliteli malzemelerden oluşsa da yine de sürekli su ile temas metal olan dış yüzey parçalarında paslanmanın kaçınılmaz olmasına yol açabiliyor.

Çamaşır makinesinin paslanmaya karşı korunabilmesi için nemli bir ortamda içerisinde bulundurulmamasına ve suyun dış metal aksam üzerine sürekli olarak temas etmesinden kaçınılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Sultanbeyli Arçelik Servisi merkezi personelleri bu tip kullanım alışkanlıkları sayesinde çamaşır makinesinin paslanmasını tamamen önlemenin elde edilmese de önemli oranda daha uzun süreye yayılabilmesini sağlar. Yani paslanmanın çok daha uzun yıllar sonra görülmeye başlamasını sağlama açısından çok önemli avantajları olur. Bu şekilde çamaşır makinesinin hem daha uzun süre estetik ve etkileyici görselliğini koruyabilmesi sağlanabilir hem de daha uzun ömürlü bir dayanıklılığı dış aksamında da oluşturabilir.

Günümüzde çamaşır makinelerinin dış yüzeyinde meydana gelen paslanmanın nasıl giderileceğine ilişkin olarak da çok sık olarak Çekmeköy Arçelik Servisi merkezine başvuru gerçekleştiriliyor. Ancak çamaşır makinesinin yalnızca görselliğinden ziyade ilerleyen aşamada dış dayanıklılığı açısından da büyük önem taşıyan paslanma durumunu çözebilmek için yöntem arayışları yoğun olarak gerçekleştiriliyor. Çamaşır makinesinin paslanması halinde bunu çözebilmek için servis merkezinde uygulanan müdahaleler bulunmamakla birlikte özellikle oto sanayi gibi alanlarda metal paslanmalarına çözüm olması amacı ile geliştirilmiş olunan paslı yüzey onarıcı ürünler bulunuyor ki bu tip ürünler, çamaşır makinesindeki dış yüzey paslanmalarını gidermek amacı ile denenebilir ürünlerdir.