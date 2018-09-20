3. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası sahiplerini buldu

Burgan Bank ve Burgan Leasing çalışanlarından oluşan Burgan Yelken Takımı, katıldığı yarışta IRC II sınıfında aldığı ikincilik ile genel yarış sonuçlarına göre “Düzeltilmiş En İyi Zamanda”2’inci oldu

Türkiye’de kadınlara yönelik ilk ulusal yelken yarışı olan Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, bu yıl 7-9 Eylül 2018 tarihleri arasında üçüncü kez düzenlendi. Türkiye Yelken Federasyonu bünyesinde İstanbul Yelken Kulübü’nün işbirliği ile İstanbul Caddebostan – Adalar parkurunda gerçekleşen 3. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’na katılan 14 firma arasında Burgan Bank yer aldı.

3 gün süren etkinlikte şamandıra ve coğrafi olmak üzere toplam 5 yarış yapıldı. Burgan Bank kadın çalışanlarından oluşan Burgan Yelken Takımı, 2018 yarış sezonu boyunca gösterdiği iddiasını 3. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nda da gösterdi. IRC I, IRC II, IRC III ve Gezgin sınıfında 14 takımın katıldığı yarışmada Burgan Yelken Takımı IRC II sınıfında aldığı ikincilik ile genel yarış sonuçlarına göre “Düzeltilmiş En İyi Zamanda” 2’inci oldu. Sahip olduğu genç ve dinamik ekibiyle 4 yıl önce kurulan ve bugüne kadar birçok yelken yarışında bankayı başarıyla temsil eden Burgan Yelken Takımı, her yıl 14 haftalık programdan oluşan yelken eğitimi alıyor.

Daha fazla kadın yelkenciye ulaşılması hedefleniyor

Geçtiğimiz yıllarda önemli kurumların kadın yelken takımlarının yer aldığı Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, bu yıl bireysel kadın sporculardan oluşan takımlara da açıldı. Kupa kapsamında 3 yılda toplam 35 kadın yelken takımı yarıştı ve bu takımların yüzde 70’ini yelkenle ilk kez tanışan kadınlar oluşturdu. Önümüzdeki yıllarda uluslararası nitelik kazanması planlanan yelken yarışı ile kadın yelkencilerin motive edilmesi, yelken tutkusunu yarış heyecanıyla birleştirerek kadınların yelken sporuna olan ilgisinin artması, ülkemizdeki kadın yelkenciliğine destek verilmesi ve yeni sporcuların yetişmesi hedefleniyor. Yelken yarışının diğer amacı ise iş hayatındaki kadının takım olma, hedefe ulaşma, zor koşullarla mücadele etme ve doğa ile bütünleşme yeteneğini geliştiren bir platform oluşturarak, kurumların insan kaynakları ve iç iletişim çalışmalarına katkı sağlamakta.

Vira Haber