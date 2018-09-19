Otel projesine deniz kaplumbağaları engeli

Federal Çevre Dairesi, tatil beldesi Tulum'un kuzeyinde Xcacel plajında 23 bina ve yapay bir göl ile 520 odalı otel inşa edilmesine yönelik projeyi onaylamadı.

Daireden yapılan açıklamada, projenin, Yucatan Yarımadası'nın tamamında deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalarından biri olan Xcacel'e zarar verebileceği belirtildi.

Bir bölümü koruma altında bulunan Xcacel, caretta caretta, şahin gagalı kaplumbağa ve yeşil deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor.

Vira Haber