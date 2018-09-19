Körfez’i Festival heyecanı sardı

Karşıyaka Yelken Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleşecek yelken yarışlarının yanı sıra Pasaport’ta gerçekleşecek kano ve kürek yarışlarıyla ısınacak Körfez, festivalin ana etkinliği olan ve 22-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek İzmir Arkas Körfez Yarışı ile heyecanın ve eğlencenin merkezi olacak.

İzmir’in de bir uluslararası yat yarışı olması gerektiğine inançla yola çıkan Arkas geçen yıl, Körfez’le yelkenleri yeniden buluşturduğu yarışında 40’ın üzerinde tekne ve 400’e yakın yarışçıyı ağırlayarak rekor katılıma imza atmıştı. Bu yıl da yine İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Marina Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Konak Pier’in destekleri ile düzenlenen İzmir Arkas Körfez Yarışı’nda İzmirliler denizin bambaşka bir halini daha görmüş olacak.

YARIŞ HEYECANI

Onlarca yatın üçgen ve sosis rotalarda kıyasıya mücadele edeceği İzmir Arkas Körfez Yarışı, Alsancak Kordon boyunca kurulacak seyir teraslarında; Gündoğdu Meydanı ve Alsancak Vapur İskelesi arasında, Göztepe Vapur İskelesi’nden Konak Pier’e ve Konak Vapur İskelesi’ne, Alaybey’den Bostanlı Vapur İskelesi’ne kadar sahil boyunca izlenebilecek. Özellikle Göztepe’den balon açılmış yatların görüntüleriyle yarış keyfini izlemek mümkün olacak. İzmirliler haftasonu boyunca sahillere akın ederek bu güzel manzaranın keyfini çıkarırken sosyal medya paylaşımlarıyla da İzmir’in festivalini duyuracak.

21 Eylül Cuma akşamı Kültürpark’ta düzelenen açılışta geçen yılın şampiyonu Arkas-M.A.T. Saling Team, müzesinde 1 yıl boyunca sakladığı kupayı düzenlenen törenle yarış komitesine teslim edecek.

İki gün boyunca keyifli ancak zorlu bir yarışın ardından 23 Eylül Pazar günü ise yarışçılar görkemli bir kapanış kokteyline tanık olacak. İzmir’in en otantik atmosferlerinden birine sahip olan Havagazı Fabrikası’nda ödül töreni ile kupalarına kavuşacaklar.

HEM YARIŞA ÖZEL, HEM ANLAMLI KUPALAR

İzmir Arkas Körfez Yarışı için özel olarak tasarlanan, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin katıldığı bir çalıştay ile geçen yıl form bulan özel tasarım kupalar sahiplerini bulacak.

Geçen yıl Arkas-M.A.T. Sailing Team’in IRC 1 kategorisinde aldığı birincilik sayesinde kaldırdığı Overall Kupasının tasarımı Dokuz Eylül Üniversitesi Grafik Bölümü Grafik Tasarımı Öğrencisi Merve Karagöz’e ait. Kanat formuna dönüştürülmüş dalgalar, dalgalardaki hareketlilik yarışlarda sürekli pes etmeme durumuna ve yarışçı ruha gönderme yapıyor. Dalgaların kanat formuna dönüşmesi hafiflik, hız, doğa şartları ve rüzgarın önemini temsil ediyor.

Vira Haber