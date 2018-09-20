Japonya, İran'dan petrol sevkiyatını askıya aldı

Japonya Petrol Birliği Başkanı Takashi Tsukioka, Japon şirketleri ABD yaptırımları nedeniyle İran'dan petrol sevkiyatını geçici olarak askıya aldığını duyurdu

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japonya Petrol Birliği Başkanı Takashi Tsukioka, başkent Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımların ülkesinin petrol sevkiyatına etkilerini değerlendirdi.

Japon petrol şirketlerinin ABD yaptırımları nedeniyle İran'dan petrol sevkiyatını geçici olarak askıya aldığını aktaran Tsukioka, "Her firmanın aynı kararı alarak, sevkiyatları geçici olarak askıya aldığını ve durumu dikkatle izlediğini düşünüyorum." dedi.

İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD yönetimi, Japonya'nın JXTG ve Idemitsu Kosan gibi petrol dağıtım şirketlerinden Tahran'a karşı yaptırımların devreye gireceği 4 Kasım'a kadar İran'dan ham petrol ithalatını durdurmalarını istemişti. Washington yönetimi, 5 Kasım'da İran'la ilişki kuran şirketleri yaptırımla tehdit ediyor.

Yaptırımlardan muafiyet elde edebilmek için ABD'li yetkililerle görüşmelerini sürdüren Japonya, ağustosta İran'dan ham petrol ithalatını önemli ölçüde azalttı. Haziran ayında bu ülkeden günlük 183 bin varil petrol ithal eden Japonya, ağustosta bu rakamı 118 bin varile düşürdü.

ABD'nin ikinci yaptırım paketinin devreye gireceği 5 Kasım'dan itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilecek ve ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.

İran, ABD yaptırımlarını delmek için komisyon kurdu

Öte yandan İran, ABD'nin yaptırımlarını delerek petrol satabilmek için Enerji Bakanlığı bünyesinde komisyon oluşturdu.

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) konuşan İran Meclisi Enerji Komisyonu Başkan Yardımcısı Hüseyin Emiri Hamkani, ABD'nin "İran'ın petrol satışına yönelik yaptırımlarını" delmek için Enerji Bakanlığı bünyesinde bir komisyon kurulduğunu söyledi.

Hamkani, "Yaptırımlar döneminde petrol taşımacılığı ve fiyat tespiti önemli bir konu haline gelecektir. Enerji Bakanlığı'nda petrol satışına yönelik yaptırımları delmek için bir komisyon kuruldu" dedi.

Hamkani, söz konusu yaptırımların ardından petrol satışlarının şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi için borsa kurulmasıyla ilgili kanunların çıkarılmasında meclisin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Vira Haber