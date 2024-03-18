Bakan Uraloğlu: "Türk Sahipli Filomuz Son 2 Yılda Yüzde 50'den Fazla Arttı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, deniz ticaretinde Türkiye’nin geldiği noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Deniz ticaretinin artırılması konusunda önemli yatırımlar yaptıklarını ve bunların sonuçlarını almaya başladıklarını bildiren Uraloğlu, 2021 yılında 31 milyon 283 bin dedveyt ton (DWT) olan Türk sahipli deniz ticaret filo kapasitesinin 2022 yılında yüzde 25 artarak 39 milyon 97 bin DWT’nin üzerine çıktığını anlattı. Uraloğlu, “Türk sahipli deniz ticaret filomuz 2023 yılında da hızla büyüme devam ederek bir önceki yıla göre DWT bazında yüzde 25 daha artmış olup Türk Bayraklı 6,9 milyon dedveyt ton, yabancı bayraklı yaklaşık 42 milyon dedveyt ton olmak üzere toplam 48,9 milyon dedveyt ton kapasiteye ulaştı” diye konuştu.



2023 yılında iki basamak birden yükseldi

Bakan Uraloğlu, dünya sıralamasında Türk sahipli deniz ticaret filosunun 2022 yılına göre iki basamak birden yükselerek 2023 yılında 12’nci sıraya yerleştiğini bildirdi. Uraloğlu, “Böylelikle Türk sahipli filo son 2 yılda yüzde 50’den fazla bir büyüme gerçekleştirmiş olup, hedefimiz olan dünyada ilk 10’da yer almaya bir adım daha yaklaştık. Gemi adedi bakımından ise 2021 yılında bin 574 adet olan gemi sayısı 2023 yılı sonunda 2028’e çıktı. 2002 yılında 8,9 milyon dedveyt ton kapasite ile dünyada 17’nci sıradaydık. Yaptığımız yatırımlar sayesinde Türk deniz ticaret filosu 5 katın üzerinde büyüdü ve 48,9 milyon dedveyt ton ile 12. sıraya yükseldi” ifadelerini kullandı.



Denizlerde Türk bayrağının prestiji artıyor

Bakan Uraloğlu, Türk Bayraklı deniz ticaret filosunun ise 2023 yılsonu itibarıyla 6,9 milyon DWT kapasiteye ulaşılmış olup bir önceki yıla göre yüzde 7,2’lik bir artış gerçekleştirdiğini anlattı. 2022 yılında da bir önceki yıla göre artışın yüzde 12’yi bulduğunu bildiren Uraloğlu, “Türk bayrağının denizcilik sektöründe prestij kazanması için yaptığımız çalışmalar sayesinde Türk bayraklı deniz ticaret filomuz her geçen yıl hızla artıyor. Artık denizlerde Türk bayrağı dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer alıyor” dedi.

Bakan Uraloğlu, ana gemi gruplarına göre 2023 yılına ait veriler incelendiğinde Türk bayraklı deniz ticaret filosunda adet bazında 117 gemi ile Genel Kargo Gemisi’nin dedveyt ton bazında ise 1 milyon 746 bin 881 DWT ile 'Dökme Yük Gemisi'nin başı çektiğinin altını çizdi.

Vira Haber