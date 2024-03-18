Etkinlik dizisi mültidisipliner bir bakış açısıyla kıyı bölgesi yönetişimi, iklim sorunları ve biyolojik çeşitlilik kaybı ile ekolojik çöküşün sosyal sonuçlarını ele almayı amaçlıyor.

“Akdeniz, Baskı Altında Bir Deniz” etkinlik dizisine Fransa’dan ve Türkiye’den Franck Courchamp, François Gemenne, Gilles Boeuf, Antoine Aiello, Frédérique Chlous, Madeleine Cancemi ve Edouard Bard, Koray Yılmaz, Mustafa Yücel, Selcan Serdaroğlu, Levent Kurnaz gibi ekoloji ve çevre alanlarında önde gelen bilim insanları, yerel yönetimler ve STK temsilcileri konuk olacak.

Dizinin ilk konferansına CNRS Araştırma Müdürü ve Paris-Saclay Üniversitesi AXA Kürsü Başkanı, CNRS Gümüş madalyası sahibi Franck Courchamp katılıyor. Konferans ODTÜ işbirliği ile 2 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00’de ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Dünyanın önde gelen ekologlarından biri olarak kabul edilen Courchamp, “Biyoçeşitlilik: Gerçekten 6. kitlesel yok oluşun içinde miyiz?” başlıklı konuşmasında Biyoçeşitliliğin net bir tanımını yaparak, niceliksel ve niteliksel önemine değinecek ve biyoçeşitlilik kaybının arkasındaki nedenleri ve mekanizmaları açıklayacak. Bunu yaparken, biyoçeşitlilik kriziyle ilgili tüm soruları ve özellikle de ‘gezegenin tarihindeki 6. kitlesel yok oluşta mıyız?’ sorusuna cevap arayacak.

Konferansta konuşmacı olarak ODTÜ öğretim üyelerinden Doç Dr Koray Yılmaz ve Prof Dr Mustafa Yücel de söz alacak. Koray Yılmaz “Değişen bir iklimde su döngüsünün aşırı uçlarında gezinmek: Doğu Akdeniz perspektifi.” Başlıklı bir konuşma gerçekleştirirken Prof Dr Mustafa Yücel: “Çoklu stres faktörlerinin Doğu Akdeniz ekosistemi üzerindeki etkisi.” Başlıklı bir konuşma yapacak.

Dr Franck Courchamp dünyanın önde gelen ekologlarından biri olarak kabul edilmektedir. Biyoçeşitlilik üzerine yaptığı çalışmalarla, “araştırmanın özgünlüğü, kalitesi ve önemi” nedeniyle CNRS Gümüş Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Web of Science 2023 sıralamasına göre ekoloji alanında dünyanın en çok atıf alan bilim insanlarından biridir. Biyolojik istilalar, bunların ekonomik maliyeti ve iklim değişikliği karşısında biyoçeşitlilik konularında uzmandır. “Akdeniz: Baskı Altında Bir Deniz” tartışma serisine katılan ilk konuk olan Courchamp CNRS Araştırma Müdürü ve Paris-Saclay Üniversitesi AXA Kürsü Başkanıdır.

Prof Dr Mustafa Yücel, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi ve Başkan Yardımcısı. Araştırma alanları arasında okyanuslardaki biyojeokimyasal döngüler, derin deniz ekosistemleri, sürdürülebilir deniz ekonomisi ve deniz gözlem sistemlerinin geliştirilmesi yer alıyor. Doğa bilimleri alanında önde gelen uluslararası dergilerde 40’tan fazla yayını bulunan Yücel birçok Ulusal Ödül sahibi.

Doç Dr Koray Yılmaz Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde hidroloji ve su kaynakları alanında çalışıyor. Su döngüsü izleme, hidrolojik ekstremler (taşkınlar ve kuraklıklar), taşkın modelleme ve iklim değişikliğinin etkileri altında doğal ve inşa edilmiş hidrolojik sistemlerin sürdürülebilir yönetimi konularında uzman. NASA Küresel Yağış Ölçüm Görevi Bilim ekibinin seçilmiş üyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri Sektöründe hidroloji uzmanı.

Konferans İngilizce olarak gerçekleşecek.

Katılım için kayıt zorunludur: https://www.ifturquie.org/etkinlik/akdeniz-baski-altinda-franck-courchamp/