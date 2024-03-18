Marport 200 Milyon Dolar Yatırımla Türkiye’nin Yurtdışındaki Rekabetini Destekliyor

Yeni aldığı dört STS (25 yan) vinci sayesinde toplam STS vinç sayısını ise 14’e yükselten liman, son teknoloji ekipmanlarıyla şimdi daha da hızlı ve verimli.

Arkas Holding ve TIL (Terminal investment Limited) ortaklığı ile 2001 yılında kurulan Marport, çağdaş liman yerleşim planı uygulamaları, en gelişmiş modern teknolojiye sahip ekipmanları, yeni nesil terminal işletim sistemi ve öncü yatırımları ile Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü desteklemeye devam ediyor.

Türk dış ticaretine önemli katkı sağlayan MARPORT, Modernizasyon Projesi kapsamında 60 milyon dolar yatırımla aldığı dört yeni vinç ile STS (25 yan) vinç sayısını 14’e toplam vinç sayısını ise 19’a çıkarıyor. Bu sayede tüm rıhtımlarında STS’ler ile operasyonel hız ve verimliliğini büyük ölçüde artırarak, aynı anda dünyanın en büyük iki gemisine hizmet verebilen bir işletme olarak iş ortaklarının ve Türk ithalat ve ihracatçısının memnuniyetini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

“Şehrin Kapısı, MARPORT” Dünyanın En Büyük Gemilerine Açık

Modernizasyon Projesi kapsamında 2022 yılında rıhtım uzunluğunu dolfen bağlantısı ile 480 metreye çıkararak dünyanın en büyük konteyner gemilerine kapılarını açmaya devam eden Marport, şimdi de altıncı rıhtımında drenaj çalışmalarıyla bu rıhtımı da mega gemilere hizmet vermeye hazır hale getiriyor. 2024 yılı içerisinde tamamlanacak Modernizasyon projesi ile, liman aynı anda birden fazla mega gemiye hizmet verecek.

Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grup Başkanı Özgür Kalelioğlu yaptığı açıklamada, Marport ‘un öncü yatırımları ile sektöre yön vermeye devam ettiğini belirterek, 2025 yılı itibariyle Ambarli bölgesinde tüm rıhtımlarında operasyonel hız ve verimliliği büyük ölçüde arttıran son teknoloji STS’ler ile hizmet verecek tek liman olarak Marport’un bir ilke daha imza atacağını ifade etti. Bununla birlikte sektörde yeni operasyonel ve ticari iş birliklerini yakından takip ettiklerini ve modernizasyon projesi ile Marport ‘un sektörün hızla değişen dinamiklerine uyum sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Sunduğu hizmetlerle tüm dünyayı birbirine bağlama hedefiyle hizmetlerine devam eden Marport, mega gemilere ev sahipliği yaparken, ticaret stratejisi ve maliyet yönetimi açısından dış ticaretteki tüm paydaşlarına, dolayısıyla Türkiye ekonomisine avantaj sağlamaya devam edecek.

Vira Haber