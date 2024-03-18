Tamer Kıran'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

'Şanlı tarihimizin en önemli zaferlerinden 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 109. yıldönümünü büyük bir gurur ve minnetle idrak ediyoruz.

Çanakkale Zaferi, zamanın en güçlü orduları karşısında sarsılmaz bir iman, vatan ve bayrak sevgisi ile bir araya gelen, gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahramanların eseridir. Bu zafer, tarihte eşine rastlanmayan bağımsızlık ve Kurtuluş Mücadelemizin de meşalesini ateşlemiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına giden yolun başlangıcı olmuştur.

Ecdadımızın kanı canı pahasına bizlere bıraktığı 100 yıllık Cumhuriyetimizi geleceğe güvenle taşımak en büyük görevimizdir. Bunu yaparken, 18 Mart’ı hiçbir zaman unutmamalı, tüm yokluk ve zorluklara rağmen “Çanakkale Geçilmez” diyerek kat be kat güçlü ordulara karşı dimdik ayakta duran bu sarsılmaz cesaret, inanç ve ruhu, her daim en güçlü ilham kaynağı olarak yüreklerimizde hissetmeliyiz.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde, kutsal vatan topraklarını canları pahasına savunarak bu büyük zaferi milletimize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.'

Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı