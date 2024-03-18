Fethiye'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde şehitler ve gaziler anıldı

Fethiye’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl dönümünde, Şehitler Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Fethiye’de de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl dönümü törenle kutlandı. Çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi ile Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çelenkleri sırasıyla anıta sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı söylendi. Şehit kardeşi Elif Nalbantoğlu ve şehit kızı Ada Pehlivan günün anlam ve önemini belirten şiir okudu. Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Namık Ünal, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş’a Türk Bayrağı hediye etti.

Törene Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Namık Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Cumhur İttifakı (MHP) Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, STK Temsilcileri, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Namık Ünal yaptı. Ünal konuşmasında, “18 Mart Türk kahramanlığının muhteşem örnekleri tarihimizin yazılmasında çok büyük emekleri bulunan, vatan savunması ve ile süslü zaferlerini bize öğreten, bağımsızlığımızın korunması yolunda canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi saygı ile anmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Türk milletinin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Türkler bu zaman zarfında hiçbir milletin egemenliğinde kalmamışlardır. Milletimiz zaman zaman zor anlar yaşamış, düşmanların öldü dediği anda Türk Milleti devlet olmuştur. Büyük milletimizin bağrından büyük kahramanlar çağ açıp çağ kapatan dahiler, devlet kuran büyük insanlar çıkmıştır. Yakın tarihimizde Çanakkale Destanı yazılmıştır. Düşman devletlerinin her türlü imkan ve gücüne karşı Büyük Komutan Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının etrafında yer alan Türk Milleti Çanakkale Geçilmez destanını yazmıştır. Çanakkale Geçilmez Destanı yazılırken ülkenin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine eli silah tutan vatan evlatları görev almıştır. Bunlardan 250 bine yakını şehit olmuş, geride on binlerce gazi kalmıştır. İnanç, vatan sevgisi, dayanışma, birlik ve beraberlik duyguları zamanın en güçlü ve donanımlı ordularına karşı koymada en önemli faktörler olmuştur. Bugün bu aziz vatanda canlarından ve namuslarından emin olarak bağımsız bir hayat yaşayan bizler, tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükran duyguları ile dolu olmalı yeni nesilleri bu duygular ile yetiştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kütahya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü gururla kutlandı

Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yılı, Kütahya’da gurur ve coşkuyla kutlandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. yılı sebebiyle ilk tören Kütahya Hava Şehitliği’nde yapıldı.

Tören; Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat’ın çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Musa Işın, duaların ardından protokol üyeleriyle birlikte şehitlerimizin kabirlerine karanfil bıraktı ve şehit aileleriyle görüştü. Törende öğrenciler de şehitlerimizin kabri başında Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti.

"Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatacağız"

Vali Musa Işın, törenin ardından Şeref Defterine şunları yazdı: “Türk Milleti, tarih boyunca bağımsızlığını ve özgürlüğünü korumak için sayısız zorluklara katlanmıştır. Millet olarak bu zorlukların aşılmasındaki en büyük pay sahipleri korkmadan göğüslerini siper eden şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Türk vatanı, aziz şehitlerimizin kanı ile sulanarak yoğrulan coğrafyanın adıdır. Bizlere yurt yaptığınız bu toprakları aynı inanç ve kararlılıkla sonsuza kadar koruyarak Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun.”

Ortaca’da Çanakkale şehitleri anıldı

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. Yıldönümü programı Ortaca Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda gerçekleşti.

Çelenklerin konması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından İlçe protokolü tarafından şehitlik ziyaret edildi. Şehit Ünal Daka’nın mezarına çiçek bırakıp dua edildi.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi programına Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Garnizon Komutanı V. Deniz Albay Ahmet Emre İnal, İlçe Emniyet Müdürü Serpil Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı V. Teğmen Batuhan Karagöz, siyasi parti temsilcileri, Kurum Müdürleri, Gaziler katıldı.

Çanakkale Şehitleri, Edirnekapı Şehitliği'nde törenle anıldı

Edirnekapı Şehitliğinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törenin ardından protokol ile vatandaşlar şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Edirnekapı Şehitliği'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitler Anıtı’na çelenk bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Törende, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün ve Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un dualarıyla şehitler yad edildi. Duadan sonra İstanbul Vali Yardımcısı Sülün ve vatandaşlar şehitlerin kabrine karanfil bırakarak ailelerinin acılarını paylaştı.

"Vatan sizlere minnettardır"

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, "Çanakkale Destanı'nın şanlı kahramanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam askere rast gelinmemiştir' sözlerinde ifade ettiği, iman ve cesaretle yazdığınız destanı sonsuza dek yaşatmak akdimizdir. Bu şuurla Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin varisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını başta olmak üzere aziz hatıranız önünde hürmetle eğiliyor, sizleri rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Vatan sizlere minnettardır. Ruhunuz şad, makamınız a'li olsun" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Çanakkale Valiliğine ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale Valiliğini ziyaret ederek, valilik şeref defterini imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile birlikte Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Bakan Güler, valilik şeref defterini imzaladı.

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rıfat Oktar, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Vali Yardımcıları Hakkı Uzun, Mustafa Özsoy, Abdül Kadir Duran, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay’ın da bulunduğu ziyarette Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Valilik makamında Vali İlhami Aktaş ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Vali Aktaş, ziyaretin anısına Bakan Güler'e 57. Alay Sancağı takdim etti.

Alanya’da,18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

Antalya’nın Alanya ilçesinde 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Meydanı’nda çelenk sunma töreni gerçekleşti. Tören Atatürk Anıtı’nda çelenk sunulmasıyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Törene; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, kurum müdürleri ve amirleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Dışişleri Şehitliği'nde diplomatlar için anma töreni düzenlendi

Şehit Türk diplomatlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Dışişleri Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Şehit diplomatlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki Dışişleri Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve Dışişleri Bakanlığı mensuplarının katılımı ile şehitlikteki tören saygı duruşuyla başladı.

Bakan Yardımcısı Akçapar, Türkiye’nin bütünlüğü ve egemenliğine yönelik terör tehdidinin cumhuriyet tarihi boyunca görüldüğünü belirterek, “Hain terör örgütleri sadece yurt içinde değil, yurt dışında da vatandaşlarımızı hedef almıştır. 1970’li yılların başından bu yana, barışın elçisi olan diplomatlarımız ve aileleri, yalnızca milliyetleri nedeni ile görev yerlerinde acımasızca şehit edilmişlerdir. Diplomatlarımıza yönelik terör, tarihin tek taraflı okunması ve radikal söylemler kullanılarak yapılan, ötekileştirme ve nefret odaklı propagandanın vahim bir sonucudur. Başta Ermeni terör örgütleri ASALA, ARA ve 17 Kasım ile PKK olmak üzere, diplomatlarımız ve ailelerine yönelik saldırıların failleri 41 kişiyi hayattan koparmıştır. Kimi mensuplarımızın çocukları dahi bu insanlık dışı eylemlerin hedefi olmaktan kurtulamamıştır. Bu menfur olaylara maruz kalan mensuplarımızın ailelerinin yaşadıkları travmanın etkileri ise halen sürmektedir” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen saldırılarda yalnızca şehit diplomatların değil, dünya barışı ve insanlığın ortak değerlerine de kastedildiğini aktaran Akçapar, terörün türü, ortaya çıkış şekli ve kökeni ne olursa olsun, meşru görülmeyeceğini kaydetti.

Akçapar, şehitlerin anısına Sidney, Ottova, Lahey, Lizbon, Viyana, Burgaz ve Belgrad’da plaketler yerleştirdiklerini ve diğer ülkelerdeki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Konuşmanın ardından törende, şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası Dışişleri Şehitliği anıtına Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı adına çelenkler bırakıldı.

Çanakkale Zaferinin 109. yılında şehitler anıldı

Manisa’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 109. yıldönümü kapsamında Manisa Şehitliğinde anma programı düzenlendi.

Manisa Garnizon Şehitliğinde düzenlenen programa Manisa Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, il protokolü, şehit yakınları, gaziler, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Manisa protokolü ile şehit ve gazi dernekleri tarafından çelenk sunumunun yapıldığı törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, "Bugün burada, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. Yıldönümü vesilesiyle, tarihimizin gurur dolu sayfalarından birini yeniden anmak için bir aradayız. 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin kahramanlık destanının yazıldığı, bağımsızlık ateşinin ilk kıvılcımlarının çaktığı bir gün olarak hafızalarımızda yer alıyor. Bu destan, milletimizin azim ve kararlılığının, vatan sevgisinin ve fedakârlığının bir yansımasıdır. Çanakkale'de, topraklarımızı korumak için canlarını feda eden şehitlerimiz, birlik ve beraberlik ruhu içinde, düşmanı vatanımızın topraklarına sokmamak için, kahramanca mücadele etmişlerdir. 18 Mart, sadece bir zafer günü değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin, milli dayanışmanın en güçlü örneklerinden biridir. Bu destansı zafer, milletimizin tarih boyunca gösterdiği direniş ve kararlılıkla bütünleşmiş, bağımsızlık aşkımızın bir simgesi olmuştur. Bugün, Çanakkale'de destanlaşan o büyük direnişi, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarak, onların bize bıraktığı mirasa sahip çıkma sözü veriyoruz. Bu zafer, özellikle gençlerimize, vatan sevgisi ve milli birlik duygusunun ne kadar değerli olduğunu hatırlatmalıdır. Biz buradayız, biz Çanakkale’deyiz. Biz, Doğu’suyla-Batı’sıyla Güney’iyle-Kuzey’iyle bu ülkedeyiz. Türk Milleti olarak Çanakkale’deyiz, Türkiye’deyiz. Bin yıldır buradayız, inşallah kıyamete kadar da burada olacağız. Birliğimize ve beraberliğimize gölge düşürmeyelim, kardeşliğimize gölge düşürmeyelim tarih boyunca verdiğimiz mücadeleleri ve elde ettiğimiz zaferleri unutmayarak, birlik içinde daha güçlü yarınlara yürüme kararlılığımızı sürdürelim. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bin yıldır istiklalimiz ve istikbalimiz için toprağa giren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir." dedi.

Şeref defterini imzalayan Manisa Valisi Enver Ünlü, “Türk yurdunun payidar olması için ölürsek şehit kalırsak gazi oluruz düsturuyla canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimiz, manevi huzurlarınızda ifade etmek isterim mi devletimizin bekası için canınızı ve kanınızı feda etmek suretiyle sizler, ezan olup dinmediniz, bayrak olup inmediniz, şehit oldunuz ölmediniz. Vatan, bayrak, mukaddesat uğruna şehadet şerbetini içerek Yüce Yaradan’ın katında olma faziletine eriştiniz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğurunda ölen varsa vatandır, şiarınca asil kanlarınızla suladığınız vatan topraklarında verdiğiniz kahramanca mücadele milletimizin istikbalinin teminatıdır. Kurtuluş mücadelemizden bugüne ülkemiz üzerinde oynanmak istenen her türlü kirli oyunun karşısında terörle mücadelede 15 Temmuzda vatan toprağını korumak için göğsünüzü siper ederek verdiğiniz mücadeleyi asla unutmayarak emanetinizi sonsuza dek yaşatacağız.” dedi.

Konuşmanın ardından Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun yaptırdığı duanın ardından Vali Ünlü ve protokol üyeleri şehitliğe karanfil bıraktı. Garnizon Şehitliğindeki törenin ardından protokol üyeleri Polis Şehitliğini de ziyaret edip dualar ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Vira Haber