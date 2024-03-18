Fethiye'de TCSG-911 Botu Ziyarete Açıldı
Fethiye’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl dönümünde Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı TCSG-911 botu vatandaşların ziyaretine açıldı.
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl dönümünde Fethiye’de, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı TCSG-911 botu, 09.00-18.00 saatleri arasında Fethiye Sahil Güvenlik İskelesinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşların botu ziyaret ettiği öğrenildi.
Vira Haber
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Etiketler : Fethiye, TCSG-911 Botu, Sahil Güvenlik
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