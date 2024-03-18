İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Fethiye'de TCSG-911 Botu Ziyarete Açıldı
Fethiye'de TCSG-911 Botu Ziyarete Açıldı

Fethiye'de TCSG-911 Botu Ziyarete Açıldı

Fethiye’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl dönümünde Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı TCSG-911 botu vatandaşların ziyaretine açıldı.

A+A-

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl dönümünde Fethiye’de, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı TCSG-911 botu, 09.00-18.00 saatleri arasında Fethiye Sahil Güvenlik İskelesinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşların botu ziyaret ettiği öğrenildi.

Vira Haber 

Bu haber toplam 75 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.