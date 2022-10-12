Bakan Varank’tan Tersan Tersanesi’ne Ziyaret

Türkiye'nin şu anda Avrupa'nın en teknolojik gemilerini yapan tersanelere sahip olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Göz bebeğimiz tersanelerden Tersan Tersanesi'nin yakın zamanda teslim edeceği gemileri inceledik. Türkiye; şu anda Avrupa'nın en teknolojik gemilerini yapan tersanelere sahip ve arkamızda gördüğünüz balıkçı yüzen fabrika gemileri de yakın zamanda sahiplerine teslim edilecek. Buradan baktığınızda sağdaki gemi şu anda dünyadaki en büyük fabrika balıkçı gemisi” diye konuştu.

Tersane ziyareti sırasında Antartika, Kanada ve Hollanda’ya gidecek gemilerden bahseden Bakan Varank, Tersan Tersanesi’nin adeta bir ihracat merkezi olduğunu ifade etti. Türkiye'yi katma değerli üretimle, yatırımla, istihdamla ve ihracatla büyütmenin gayesinde olduklarını vurgulayan Bakan Varank, şöyle konuştu: “Bu bölge de bundan 20 sene önce bataklık bir alandı. Burada hiçbir tesis yoktu. Hiçbir üretim yoktu ama 20 senede burası dünyanın en teknolojik gemilerini yapan tersaneler bölgesi haline geldi.”

İncelediği bir gemiyi anlatan Bakan Varank, “Gemiyi gezdik, gerçekten fabrika dediğimizde bir fabrikadan bahsediyoruz. İçerisinde 150 kişinin yaşadığı ve günlük 450 ton balığı yakalayıp işleyebilen, dört saat içerisinde işledikleri balığı dondurup daha sonra taze bir şekilde kıyıya ulaştıran ya da kıyıya yanaştığında pazarlara ulaştıran bir teknolojik harikadan bahsediyoruz. Zaten kaptan kamerasına oturduğunuzda adeta bir uzay üssündeymiş havası ve hissini de yakalayabiliyorsunuz” dedi.

Tersan Tersanesi'ni tebrik eden ve diğer tersanelerin de çok başarılı işlere imza attıklarını belirten Bakan Varank, “Biliyorsunuz, Türkiye'nin denizaltılarında kullanılan torpidoların atıldığı en nitelikli burun kısmının üretimi Yalova'da gerçekleştirilmişti. Burada römorkörlerle ilgili daha önce törenlere katıldık. Balıkçı gemilerinin törenlerine daha önce katılmıştık. Gerçekten balıkçı gemilerinin, bu kadar kabiliyetli gemilerin burada yapılması bizim açımızdan gurur verici. Türkiye; ilk kruvazör gemisini yine bu tersanede inşa etti. Yurt dışına ihraç edilen, tamamen elektrikle çalışan ve çevreye saygılı kruvazör gemileri bu tersanelerde inşa edildi. Biz, geleceğin trendlerinin ne olduğunun farkındayız. O alanlara yatırım yapıyoruz ve dünyanın en teknolojik gemilerini üreterek ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Biz, tersanecilerimize gerçekten teşekkür borçluyuz, başarılarının devamını diliyoruz” diye kaydetti.

KUZEY PASİFİĞİN ZOR ŞARTLARINDA ÇALIŞACAK

Tersan Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu, Arktik kurallara göre yapılan balıkçı gemisinin Kuzey Pasifiğin zor şartlarında çalışmak üzere dizayn edildiğini belirterek, "Kuralların izin verdiği en büyük boyutlu balıkçı gemisi. 108.2 metre boyunda, 19 metre genişliğinde bir balıkçı gemisi. Bunlar şu anda kapasitesi en yüksek olan fabrika balıkçı gemileri. Üzerinde 150 kişinin çalıştığı, yaklaşık 10 ay süreyle de denizde durup lojistik destekleri, ürünlerini devamlı karadan destek alarak balık yakalamaya, fabrikasında üretim yapmaya yönelik gemiler bunlar. Bu gemiler dünyanın birçok ülkesine; Kanada'dan Yeni Zelanda'ya kadar teslim ettiğimiz gemilerden birisi. Yapmaktan keyif duyuyoruz, bu ülkenin sevinci de bizlerle beraber paylaştığını biliyoruz, gururlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vira Haber