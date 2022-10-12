Ege'nin En Önemli Rallisi Teos Marina'da

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5. yarışı olan 2022 Royal Teos Ege Rallisi heyecanı başlıyor. Ege Bölgesinin en önemli spor organizasyonları arasında yer alan ve Teos Marina’nın da sponsorlar arasında olduğu ralli 15-16 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

Yarış meraklılarının ilgiyle takip ettiği ralli Teos Marina, Royal Teos Thermal Resort Clinic & Spa, Berkem Motors ve Williams High Performance Car Care sponsorluğunda, İzmir Valiliği, Seferihisar Kaymakamlığı, Menderes Kaymakamlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Rallinin en heyecanlı bölümü olan finiş çizgisinin ve podyumunun kurulacağı Teos Marina’da yarış severler ödül törenini izleme fırsatı bulacak.

Organizasyonda Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Oğuz Gürsel Ralli Kupası’nın kupaları ve ödülleri de sahiplerini bulacak.

Yarışın programı ve dokümanlarına www.eosk.org.tr ve www.egerallisi.com web adreslerinden ulaşabilir, Instagram @teosmarinaofficial adresinden gelişmeleri takip edebilir, www.instagram.com/eosk35 ve www.instagram.com/egerallisicom instagram hesaplarından ralliyi anlık olarak takip edebilirsiniz.